لجنة الخبراء في مجلس الأمن توجه صفعة لحزب الإصلاح الإخواني 

وجهت لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي صفعة لحزب الإصلاح الإخواني.

ففي تقريرها الأخير الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي وصفت لجنة الخبراء الدوليين الواقع بشكل صحيح بعيداً عن اللغط الذي حاولت جماعة الإخوان تكريسه وتزييفه وقلب حقائقه.

وأثناء زيارة الخبراء الدوليين لليمن وتعز بشكل خاص وجدت الحقيقة على أرض الواقع وعرفت خطر هذه الجماعة المغلفة بحزب الإصلاح ولامست ذلك الخطر عن قرب.

والملاحظ في التقرير مصطلحات الوصف والتعريفات حيث عرّفت كتائب أبوالعباس بأنها (جهة تابعة للدولة توجد في تعز).

كما نلاحظ وصفها لمليشيات الإخوان بمصطلح (جماعة الحشد الشعبي المسلحة التابعة لحزب الإصلاح ).

كما وصفت اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي بمصطلح "اغتيال" وهذا يؤكد أن الجريمة سياسية.

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