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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تطلق قمراً صناعياً لرصد صواريخ كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أطلقت اليابان اليوم الأحد قمراً صناعياً للاستشعار، من بين مهامه رصد عمليات إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية.
وذكرت محطة التليفزيون المحلية (NHK) أن الصاروخ H2A الذي وضع القمر الصناعي في مداره انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي جنوبي اليابان وأن مهمة القمر هي التقاط صور للأرض من على ارتفاع مئات الكيلومترات.
ويعد الهدف الرئيسي من هذه الصور مراقبة قواعد اطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتقييم الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية.
وتحظى اليابان حالياً بـ 7 اقمار صناعية للاسطلاع ورصد الأرض وتعتزم زيادة عددها إلى 10.
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