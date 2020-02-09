بالارقام.. أنستقرام يتفوق على يوتيوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تمكنت شبكة أنستقرام من تحقيق إيرادات 20 مليار دولار، متفوقة بذلك على يوتيوب الذي حقق 15 مليار دولار خلال عام 2019.



ونشرت "ألفابيت" إيرادات الإعلانات من منصة "يوتيوب" للفيديو التابعة لها لأول مرة، حيث سجلت 4.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، وحققت 15.1 مليار دولار لعام 2019.

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وسجلت شركة ألفابيت، الشركة الأم لـ"جوجل"، زيادة في إيراداتها في الربع الأخير بنحو 17% على أساس سنوي إلى 46.1 مليار دولار، وفقاً للتقارير الفصلية الصادرة عن عملاق الإنترنت الأمريكي.

لكن تلك النتائج مثلت أضعف نسبة نمو للشركة في خمسة أعوام، وكان المحللون يتوقعون نتائج أعلى من ذلك بكثير.

وارتفع صافي ربح الشركة من 8.9 مليار دولار إلى 10.7 مليار دولار.