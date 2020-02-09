كيفية تنظيف شبكات التواصل الاجتماعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وضعت مجلة متخصصة في التكنولوجيا عدة نصائح لتنظيف الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المنشورات غير اللائقة.



ونصحت مجلة «c't» الألمانية المستخدم بضرورة التصفح الدائم للملفات الشخصية على شبكات التواصل وحذف الصور المحرجة والمنشورات المسيئة.

وقالت: "على المستخدم التفكير جيدا قبل نشر أي موضوع أو صورة في الانطباعات، التي يمكن أن تتركها مثل هذه المنشورات لدى الأصدقاء".

فيسبوك

قالت المجلة، يقوم سجل النشاط بتسجيل كل إجراء يقوم به المستخدم على فيسبوك حسب الترتيب الزمني، كما أنه يسمح بإجراء بعض التعديلات الفردية؛ حيث يمكن إزالة علامات الإعجاب أو حذف المنشورات وتعديل مدخلات السجل.

وهنا ينصح الخبراء باستثمار بعض الوقت عند استعمال شبكة فيسبوك يوميا؛ لأنه لا توجد أدوات تساعد المستخدم في تنظيف شبكة فيسبوك، باستثناء الأداة الإضافية Social Book Post Manager لمتصفح جوجل كروم، والتي توفر للمستخدم إمكانية تعديل الكثير من المنشورات في سجل النشاط دفعة واحدة.

أنستقرام

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ينصب الاهتمام الأساسي لشبكة أنستقرام على نشر الصور، لكن عندما يقوم المستخدم بالتحقق مجددا من الصور والقصص، التي تم نشرها، من المؤكد أنه سيجد صورا قد يندم عليها أو على الأقل لم يعد راغبا في رؤيتها، وهنا يمكن الاستعانة بتطبيق Cleaner لإزالة الصور ، ويتوافر هذا التطبيق للأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد.

تويتر

يمكن للمستخدم أيضا التخلص من تغريدات تويتر المحرجة من خلال البحث في التغريدات القديمة بواسطة أدوات تويتر؛ حيث يوفر البحث المتقدم إمكانية البحث في التغريدات القديمة تبعا لكلمات رئيسية معينة.

وهناك الكثير من الأدوات الخارجية، التي تقوم بهذه المهمة بصورة أسهل وأكثر راحة مثل أداة Tweetdeleter، التي توفر للمستخدم نظرة عامة جيدة على جميع التغريدات، التي يمكن فلترتها حسب معايير مختلفة، كما يمكن إزالة التغريدات مباشرة.

وتقوم خدمة الويب Tweetdelete بإزالة التغريدات الأقدم من تاريخ معين يتم تحديده بواسطة المستخدم تلقائيا لمرة واحدة أو بصورة منتظمة، وتساعد أداة Tokimeki Unfollow المستخدم في "إلغاء المتابعة"؛ حيث تقوم هذه الأداة بعرض أحدث التغريدات من الحسابات واحدة تلو الأخرى، وتتيح في كل مرة إمكانية عدم متابعة الحساب المعني.

جوجل ويوتيوب

رغم أن محرك بحث جوجل لا يُعَد شبكة للتواصل الاجتماعي؛ فإنه يقوم بتسجيل الكثير من البيانات عن المستخدم، سواء كانت معلومات مرغوبة أو غير مرغوبة أو بيانات قديمة أو جديدة، ولذلك يتعين على المستخدم إعداد تنبيهات بحث جوجل Alerts.

وتقوم هذه الخدمة بإخبار المستخدم عن نتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني، ويتعين على المستخدم عدم إعداد التنبيه باستعمال اسمه الشخصي، ولكن يجب استعمال اسم المستخدم أو أسماء مستعارة، التي يتم استعمالها في مختلف الخدمات والشبكات.

وإذا خشي المستخدم من تجاوز تعليقات يوتيوب وتأثيرها على صورته، فإنه يمكن عرض تعليقات يوتيوب وإزالة المنشورات بشكل محدد.