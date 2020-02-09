اخبار الخليج

طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين والإمارات غائما جزئيا بوجه عام، ويصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطارالخفيفة صباحا، وفى  توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون غائم جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق اليوم، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

dcc118e4a7.jpg

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة  لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

88899

 

 

الإمارات

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م وهي أعلى بـ4°م من يوم أمس،وسيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهي أعلى بـ3°م من ليلة أمس. 

Advertisements

 

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق و إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ليلًا

بارد جدا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية.

 

الكويت

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا