شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالبحرين والإمارات.. وبارد بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين والإمارات غائما جزئيا بوجه عام، ويصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطارالخفيفة صباحا، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الأحد سيكون غائم جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق اليوم، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على الأجراء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.