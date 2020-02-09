روبوت جديد للتحكم في جميع أجهزتك عن بُعد.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعتبر حلول أتمتة المنازل من أبرز المنتجات التي تجذب محبي التكنولوجيا حول العالم، وذلك لما تتميز به من خصائص تعمل على تسهيل تنفيذ مهام الحياة اليومية بالمنزل.



وقد صممت شركة Adaprox الأسترالية روبوت منزلياً صغير الحجم يُسمى Fingerbot، الذي يساعدك على التحكم في أجهزتك المنزلية من خلال هاتفك أو مساعد صوتي.

وعرضت الشركة مشروع تطوير الروبوت على موقع التمويل الجماعي الشهير Kickstarter ، واستطاعت أن تجمع تمويلاً يزيد على 140 ألف دولار حتى الآن لإنتاج روبوت Fingerbot على نطاق تجاري. وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتصف الشركة هذا الروبوت بأنه أصغر روبوت في العالم، ويمكن استخدامه كزر تشغيل وإغلاق للعديد من الأجهزة المنزلية مثل: لمبات الإضاءة، ومكيف الهواء، والتلفاز، وماكينة إعداد القهوة، والعديد من الأجهزة الأخرى.

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ويعمل الروبوت Fingerbot عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi، ويمكن التحكم فيه من خلال تطبيق على الهاتف المحمول؛ حيث يستخدم ذراع صغيرة يمكن التحكم بها من خلال دائرة إلكترونية صغيرة ليقوم بدلاً عنك بالضغط على أزرار أي جهاز لتشغيله أو إيقافه.

كما يمكن للتطبيق المخصص لروبوت Fingerbot التكامل مع أشهر المساعدات الصوتية الموجودة بالسوق؛ حيث يمكنك تشغيله عبر مساعد جوجل الصوتي، أو أليكسا، أو سيري.

يتضمن Fingerbot بطارية مدمجة قابلة للشحن يمكن أن تدوم 6 أشهر حسب الاستخدام، كما يمكنك تثبيته بسهولة على أي جهاز بفضل تصميمه المرن.

ومن أهم ما يميز هذا الروبوت هو إمكانية تخصيص ذراع مختلفة لكل جهاز تريد تشغيله؛ حيث يختلف شكل الذراع المخصصة لتشغيل جهاز الكمبيوتر المكتبي عن شكل الذراع المخصصة للتحكم في مفاتيح الإضاءة بالمنزل، وذلك كما يظهر في الصورة التالية.

وسيحدث روبوت Fingerbot طفرة في مجال أتمتة المنازل، حيث سيوفر للمستخدمين إمكانية التحكم في أجهزتهم التقليدية عن بُعد باستخدام الهواتف الذكية أو المساعدات الصوتية بدون الحاجة لاقتناء أجهزة منزلية جديدة تدعم تقنيات إنترنت الأشياء، وهو ما سيوفر الكثير من التكاليف.

وسيكون الروبوت متاحاً للمستخدمين خلال شهر مايو/أيار المقبل، كما توفر الشركة إمكانية الشحن الدولي لعملائها حول العالم.