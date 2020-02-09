"تويتر" تكشف تفاصيل اختراق حسابي "فيسبوك" و"ماسنجر"

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أكدت شركة تويتر، تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق.
وقال متحدث باسم تويتر في بيان إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم تويتر قوله: " فور علمنا بهذه المسألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما".
يذكر أن عدد من المستخدمين حول العالم، اشتكوا في الدقائق الأولى من صباح اليوم السبت، من عدم تمكنهم من التغريد على حساباتهم الشخصية في موقع التواصل "تويتر".
ولم يستطع المستخدمون من التغريد أو إعادة التغريد على حساباتهم الشخصية.
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مقدم من: أخبار 24
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