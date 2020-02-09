شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوام فى مدارس تبوك بالسعودية إلى الساعة 9 صباحا بسبب الأجواء الباردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمرى عن تأجيل بداية الدوام الرسمى فى جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً، بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك بناء على رأى اللجنة المختصة نتيجة رصد الحالة المناخية واستمرار الأحوال الجوية الباردة التى تشهدها المنطقة.

وأضاف حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن تأخير الدوام يشمل جميع الطلبة والمنسوبين (بنين وبنات) فى مدارس المنطقة ورياض الأطفال والهيئة الإدارية والإشرافية بتلك المدارس , ودون اصطفاف والخروج عند الثانية ظهرًا كحد أقصى, مشيراً إلى أن اللجنة سوف تستمر فى متابعة مستوى الحالة ودرجة الاحتياطات اللازمة لها.