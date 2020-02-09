شاطئ خورفكان يستقطب العائلات بأنشطة ترفيهية ومرافق خدمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بامتداد كيلومتر واحد على طول البحر، يستقطب شاطئ خورفكان، العائلات بمرافق خدمية ورياضية عالية الجودة، وأنشطة ترفيهية متكاملة، ومناطق ألعاب للأطفال ومحلات تجارية، ليمنحهم تجربة سياحية وتسويقية لم يألفوها من قبل. والشاطئ الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في ديسمبر الماضي، يعد أول مشروع من نوعه لإعادة تطوير وتصميم المنطقة الشرقية للإمارة، حيث طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتم تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.

ويؤكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للهيئة أن شاطئ خورفكان يجسد التزام «شروق» بتقديم تجارب الترفيه بأسلوب جديد وفريد، من خلال تطوير وجهات عالمية المستوى تقدم خدمات مميزة، بالتعاون مع أبرز الشركات المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن الشاطئ يمثل إضافة مهمة للمشهد السياحي في الإمارة؛ نظراً لموقعه الاستراتيجي قرب الميناء، حيث ترسو سفن الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم، بالقرب من منطقة التراث المطورة حديثاً والتي تعد واحدة من مناطق الجذب السياحي البارزة في المدينة.

ويضيف القصير: «مع التوجه المتنامي نحو المشاريع المستدامة في المنطقة الشرقية، يكتسب الشاطئ أهمية متزايدة مع تحوله إلى وجهة مثالية للسياحة الترفيهية، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مدينة خورفكان من جمال الطبيعة، والغنى الثقافي والتاريخي، والموقع القريب نسبياً من مدينة الشارقة، حيث تعتبر هذه الوجهة السياحية خطوة مهمة نحو تحويل جزء من هذا الشاطئ الخلاب، إلى ملاذ ترفيهي مثالي ليس للسياح فحسب؛ بل للمقيمين أيضاً، بما يقدمه من مرافق رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، تضمن لهم تجربة عائلية استثنائية». وقد صُمم شاطئ خورفكان ليكون وجهة سياحية متكاملة الخدمات في المنطقة الشرقية، ويقدم للسكان والزائرين تجربة فريدة للاستمتاع بالأجواء العائلية، وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية على مدى الأسبوع، بما يعكس مساعي «شروق» نحو تطوير وجهات سياحية عالمية المستوى. وتتضمن الوجهة السياحية الجديدة، مجموعة من المرافق الترفيهية والرياضية المصممة وفقاً للمعايير الدولية، منها ملعبان لكرة السلة، وملعبان لكرة الطائرة؛ الأول للكرة الطائرة الشاطئية، والثاني للكرة الطائرة التقليدية، وثلاثة ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى مسارين بطول 1.4 كيلومتر، أحدهما للجري والآخر لراكبي ألواح التزلج، وراكبي الدراجات الهوائية.



ألعاب للأطفال

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يضم الشاطئ 17 منفذاً لبيع المأكولات والمشروبات، بدأ العديد منها باستقبال الزوار مثل مقهى مادلين، و«باسكن روبنز»، و«كنافة وشاي»، و«بابو»، ومطعم ومقهى «شوكو ليشوز»، إلى جانب ست عربات مأكولات، إلى جانب منطقتي ألعاب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، مغلقتين ومصممتين وفقاً لمعايير السلامة العالمية.

وتم تزويد الشاطئ بثلاث مناطق لتبديل الملابس، مع نحو 30 خزانة في كل منها، إلى جانب مرافق للاستحمام، ومنقذين على امتداد كيلومتر واحد من الشاطئ يعملون على مدار الساعة.



ركن لعشاق الرياضات البحرية



تتوسط الشاطئ ساحة واسعة لاستضافة الفعاليات والمهرجانات والعروض الترويجية، أو فعاليات إطلاق المنتجات أو أسواق السلع المستعملة، كما تتضمن الوجهة السياحية ركناً مخصصاً لعشاق الرياضات البحرية والألعاب المائية، إلى جانب نادي الشاطئ المصمم وفقاً للمعايير الدولية، كما يوفر الشاطئ 350 موقفاً للسيارات، ومحطة لشحن السيارات الكهربائية.