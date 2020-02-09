تعاون بين «الشارقة للكتاب» وجمعية المكتبات البريطانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «هيئة الشارقة للكتاب» ممثلة في إدارة «مكتبات الشارقة العامة» اتفاقية تعاون مع «جمعية المكتبات والمعلومات البريطانية»، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الجمعية مع جهة معنية بالمكتبات في الشرق الأوسط، وتهدف إلى ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الهيئتين في مختلف المجالات الحيوية ذات الصلة، بما يعزز الجهود نحو الارتقاء بقطاع المكتبات وخدمات المعلومات في الشارقة.

وقع الاتفاقية أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة والبروفيسورة جوديث برودي بريستون، رئيس الجمعية، بحضور نيك بول، المدير التنفيذي للجمعية ؛ وأيوب خان رئيس لجنة مشروع العمل الدولي في الجمعية؛ وسو ويليامسن، مدير المكتبات في مجلس الفنون ببريطانيا؛ ومارسي هوبكنز، مدير المكتب الدولي في المكتبة البريطانية.

ووفقاً للاتفاقية، ستتعاون«مكتبات الشارقة العامة» مع الجمعية من أجل ترسيخ أفضل الممارسات لتطوير المعايير المهنية لقطاع المكتبات، وتعزيز أنظمة الاعتماد والجودة، إلى جانب تبادل الأفكار والآراء حول مختلف المؤتمرات الخاصة بالمكتبات، وإثراء التجارب المهنية للعاملين في هذا المجال وتوسيع معارفهم وتطويرها، إضافة إلى استكشاف الفرص المحتملة لعقد شراكات استراتيجية في مجال النشر.

وتعكس الاتفاقية الجهود المشتركة نحو نشر الثقافة والمعرفة وإتاحة مصادر المعلومات لجميع أفراد المجتمع باعتبارها حقاً إنسانياً طبيعياً، وواحداً من أبرز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تؤكد ضرورة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

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وقال أحمد العامري: «يعتبر توقيع هذه الاتفاقية خطوةً فاعلةً نحو تعزيز التزامنا بتوفير مصادر المعرفة وفرص التعلم، وتطوير مهارات وطرق اكتساب المعلومات لدى مختلف أفراد المجتمع، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة وتعزيز مزاياه التنافسية عبر نشر الثقافة وجعل المعرفة في متناول الجميع».

وأضاف العامري: «يمتلك قطاع المكتبات اليوم فرصاً كبيرة ليتنامى ويتطوّر، فهو واحد من القطاعات التي تتسع وتحقق أهدافها المنشودة بهذا النوع من التعاونات والشراكات، فالمكتبات تتطلع بصورة متواصلة لتوسيع قاعدة بياناتها، خاصة في ظل التطور التقني المعاصر الذي ينعكس على سهولة الوصول للمادة العلمية والأرشيفية، وتتبنى مكتبات الشارقة العامة رؤية واضحة تنسجم مع توجهات المشروع الثقافي للإمارة، تفتح من خلالها أبواب التواصل والعمل المشترك مع مختلف مراكز صناعة المعرفة، وحفظها في العالم أجمع».

وتابع: «تعتبر المكتبات محركاً محورياً وقوةً رائدةً لنشر المعرفة عبر توفير مصادرها الأساسية للأطفال والشباب ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وبالتالي بناء مجتمع قادر على تحقيق الطموحات الحضارية للإمارة والدولة».

من جهتها قالت البروفيسورة جوديث برودي بريستون: «يسعدني إبرام هذه الشراكة، فقوة وحيوية قطاع المعلومات والمكتبات العالمي تميزه عن غيره من القطاعات، فمن شأن عملية مشاركة معارفنا وخبراتنا ودعم ومساندة بعضنا أن تضمن مواصلة ازدهار قطاعنا وتعزيز دوره في بناء المجتمعات وتنميتها في المستقبل».

بدورها قالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة: «نتبنى استراتيجية واضحة في عقد الشراكات وفتح باب التعاون مع مختلف مراكز المعرفة والتعلم في العالم، نعتمد فيها على مضاعفة مصادر المعلومات وتحويل المكتبات والمؤسسات العلمية العالمية بكل ما تشتمل عليه من مخطوطات، وكتب، ووثائق، إلى مراكز شريكة ومتعاونة تعين الباحث والقارئ في الإمارات، وفي الوقت نفسه تضيف تجارب وخبرات جديدة لفريق عمل مكتبات الشارقة على مستوى الأرشفة، والإدارة، والفهرسة وغيرها من المعارف المتعقلة بالمكتبيين».