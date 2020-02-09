سلطان: «دارة القاسمي» تحوي مختلف ضروب العلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل رابطة خريجي جامعة «إكستر» البريطانية في الخليج، الذي تقيمه الجامعة برعاية كريمة من سموّه، في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب صاحب السموّ حاكم الشارقة، في مستهل اللقاء، بضيوف الإمارة من طلبة الجامعة وخريجها الذين توافدوا من أقطار الخليج العربي لحضور الحفل، مثمناً سموّه حضورهم وتكبدهم عناء السفر.

وتطرق سموّه في كلمته، إلى رحلته العلمية والبحثية لنيل الدكتوراه من جامعة «إكستر».

ولفت سموّه إلى أن دارة الدكتور سلطان القاسمي، تحوي ملايين الوثائق التاريخية عن المنطقة العربية، ومختلف ضروب العلم والمعرفة.

واختتم سموّه كلمته بشكر مدير الجامعة، وجميع الطلبة الخريجين على حضورهم لحفل الرابطة، فيما رحب البروفيسور ستيف سميث مدير الجامعة، بجميع من حضروا الحفل في ضيافة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مقدماً شكره وامتنانه على ما يُوليه من دعم للجامعة وأنشطتها.

وتطرق سميث في كلمته، إلى ما حققته الجامعة من إنجازات كبيرة، مشيراً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمعها بدول الخليج العربي ودولة الإمارات خاصة، فقد بلغ عدد الطلبة المنتسبين من الخليج 500 طالب، منهم 130 إماراتياً.

وأقام صاحب السموّ حاكم الشارقة، بهذه المناسبة، مأدبة عشاء تكريماً لضيوف الشارقة.

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