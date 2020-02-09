شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: فلسطين كانت ولا تزال من أهم قضايانا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات:

رفض البيان الختامي للمؤتمر الثلاثين الطارئ للبرلمان العربي، أمس، «تسويات» غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بما فيها خطة السلام الأمريكية المعروفة ب«صفقة القرن»، داعياً الموقف العربي والدولي للتصدي لها. وأكد أن «الصفقة» اتفاق من طرف واحد ولا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وشدد على أن الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساس لاستئناف أي مفاوضات، وأوضح أن الخطة أشد فتكاً وتنكيلاً من «وعد بلفور»، في حين أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن القضيةَ الفلسطينية كانت ومازالت، من أهم القضايا المركزية في السياسة الخارجية الإماراتية، وأن هذا الموقف امتداد طبيعي للمواقف التاريخية الخالدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب اللهُ ثراه، والذي تشهدُ صفحات التاريخ على مآثره تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ودفاعه ودعمه المتواصل مادياً ومعنوياً للأشقاء الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، وعلى ذات الدرب يسير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في تقديم كلّ الدعم والتأييد لثوابت القضية الفلسطينية وفق ما قرره ويقرره الفلسطينيون أنفسهم، وبما يخدم تنفيذ قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تنفيذاً أميناً على أرض الواقع.

تثمين الاستجابة السريعة

وثمن رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة، خلال أعمال المؤتمر البرلماني العربي الذي عقد أمس، في عمان حول «دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين» - الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الطارئ من قبل ممثلي إرادة الشعوب العربية، مؤكداً أنه إن دلّ ذلك على شيء فإنما يدل على مكانة القضية الفلسطينية في قلب ووجدان كل عربي منذ بدأت تلك القضية وحتى الآن.

وضم وفد المجلس كلاً من: أحمد عبدالله محمد الشحي، وعبيد خلفان عبيد السلامي، وناصر محمد حميد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن الأمين العام للمجلس. وقال صقر غباش: إنني لست في حاجة لكي أؤكد أمامكم ما تعلمونه علم اليقين من أن الإمارات تعتبر نفسها شريكاً للأشقاء الفلسطينيين في توفير كل أوجه الدعم عملياً وفعلياً، كما أن ترحيب الإمارات بأنْ يقيم على أرضها الكثيرُ من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سنوات طويلة، يتمتعون بكل سُبل الأمن والأمان، ويعملون في مؤسسات الدولة العامة، والخاصة، دليلٌ على مكانة هذا الشعب وقضيته في نفوس كل أبناء الإمارات، وهذا واجبٌ علينا نسعدُ بالقيام به، وتوافقاً مع سياسة الإمارات الداعمة لكل حقوق أمتنا.

ثلاث ركائز أساسية

وأضاف: ومن هذا المنطلق الذي نؤكد فيه على مواقفنا الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، فإننا نقف دوماً، مع ضرورة الحل الدائم والعادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على ثلاث ركائز أساسية متمثلة في الآتي: مركزية حل الدولتين بما يضمن إقامةَ دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانسحاب «الإسرائيلي» الكامل من الأراضي العربية المحتلة، ومبادرة السلام العربية التي تمّ إقرارها والتمسك بها كخيار استراتيجي للسلام.

وقال: وبناء على تلك الركائز مجتمعة، فإننا نؤيد الحوار والتفاوض المباشر الفلسطيني - «الإسرائيلي»، ودون أنْ يعنى ذلك الحوار والتفاوض، التخلي عن الثوابت العربية لحل القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني الكامل.

وأضاف: وأود أن أشير هنا إلى أنّه لكي يكون الحوار مقنعاً ومثمراً، فإنه لا بد أن يكون كل ذلك مستنداً على توافق أشقائنا الفلسطينيين فيما بينهم، وتوحيد صفوفهم ونبذ خلافاتهم.

دولة مكتملة السيادة

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وأكد صقر غباش، أنَّ التاريخ يسجل، الآن، مواقف البرلمانيين بالقول وبالفعل، وأن الشعوب تنتظر من ممثليها الكثير تحقيقاً لهدف يجمعها جميعاً، وهو أن ترى الدولةَ الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، دولة مكتملة السيادة والسلطات على إقليمها، حاضنة لكل أبناء وبنات الشعب الفلسطيني.

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل كذلك في قلب وعقل ووجدان كل عربي حتى يعود الحق كاملاً غير منقوص لأصحابه، وحتى يتمكن هذا الاتحاد البرلماني العربي من أن يعقد مثل هذه الجلسة على أرض دولة فلسطين وهي كاملة السيادة

رفض التطبيع

وشدد البيان الختامي للبرلماني العربي على أن «معادلة السلام» لن تكون إلاّ عبر مفاوضات مباشرة وجادة ومتكافئة وفق «حل الدولتين» وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.

واعتبر أن أولى خطوات «مواجهة كل المؤامرات» تتمثل في إنجاز المصالحة الفلسطينية «لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأية تصفية للقضية الفلسطينية». وأكدوا أن المساس بالقدس «تصعيد خطر يهدد أمن المنطقة ويقطع الطريق على فرص السلام»، مشددين على أهمية الوصاية الأردنية على المقدسات ورفض المساس بها.وشددوا على رفض مصادرة حق العودة. وأكدوا التمسك ﺑﻤﺮﺟﻌﻴﺎﺕ اﻟﻘﺮارات اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼم ﻛﺄﺳﺎس ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ دﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى واﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻓضة ل«خطة اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺰﻋﻮمة».

وأﻛﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮن اﻟﻌﺮب في البيان، اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮﻓﺾ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل.

وأضاف البيان: «أﻣﺎم ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت خطرة ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن الأمريكي اﻟﺘﻲ شكلت ﻣﺴﺎﺳﺎً ﺑﺎﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ وتفصيلاً، فإنه يتحتم ﻋﻠﻴﻨﺎ رص اﻟﺼﻔﻮف وﺗﺤﺸﻴﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ».

وعدّ الاتحاد البرلماني العربي، «الصفقة» بتقسيماتها ووعودها «أﺷﺪ فتكاً وتنكيلاً ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ وﻋﺪ «ﺑﻠﻔﻮر» وﺧﺮاﺋﻂ «ﺳﺎﻳﻜﺲ ﺑﻴﻜﻮ» ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪود دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻼﺣﺘﻼل ﺑﻀﻢ أراﺿﻲ ﻏﻮر اﻷردن وﺷﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﺨﻂ ﻳﻠﻐﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻊ ﺟﻮارﻫﺎ».وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح ﻗﺪﻣﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ورئيس ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻘﻮم ﺑﺰﻳﺎرة ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻤﻮد وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وأعلن رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، رفض الاتحاد «صفقة القرن» داعياً، إلى تشكيل جبهة عربية في مواجهتها. وقال: «تمر القضية الفلسطينية بأصعب مراحلها». وأضاف: «نحن مطالبون بمواقف أبعد من الاكتفاء بالخطابات والشعارات».

ووصف سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الحلول الواردة في «صفقة القرن» بأنها مدمرة، مؤكداً رفصضها لأنها تنزع حقوق الشعب الفلسطيني وتمنح القدس للاحتلال وتخدمه. وطالب بمضاعفة الدعم لصمود الشعب الفلسطيني.

وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري: «إن القضية الفلسطينية هي المركزية لكل العرب ومصر تدعم حصول الفلسطينيين على دولتهم المستقلة» مشدداً على رفض تصفية القضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات في الأراضي المحتلة.