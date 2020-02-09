شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف الليبية تتوافق في جنيف على استمرار الهدنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس السبت، في بيان حول الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5 «التي انتهت أمس في جنيف، توافق الأطراف الليبية على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12 يناير الماضي، فيما كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام الماضية بتحويل 4 مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون فوائد.

وقالت البعثة»هناك توافق واسع بين الطرفين حول حاجة الليبيين الملحة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها».

كما أشارت إلى وجود توافق على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية.

وتحدثت عن وجود توافق على استمرار محاربة المجموعات «الإرهابية» المصنفة من قبل الأمم المتحدة مثل «تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة».

وأكدت البعثة أن الطرفين دعما العملية الجارية حاليا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.

واقترحت البعثة عقد جولة جديدة من التفاوض بين الطرفين في جنيف في 18 الجاري.

من جهة اخرى ،كشف رئيس لجنة السيولة في المصرف المركزي الليبي بالبيضاء رمزي آغا، أن المركزي الليبي بطرابلس قام خلال الأيام الماضية بتحويل 4 مليارات دولار من احتياطاته النقدية إلى المصرف المركزي التركي كوديعة بدون الحصول على عائد عليها، مشيراً إلى وجود قانون يرجع إلى سنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية صادر من المؤتمر الوطني العام.

وأوضح آغا ل«العربية.نت»، أن هذه الوديعة ستزيد من احتياطات المصرف المركزي التركي من العملة الأجنبية، ، كما ستكون ضمان للاتفاقيات المبرمة ما بين تركيا وحكومة الوفاق فيما يخص توريد الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تكاليف علاج الجرحى من مسلحي الميليشيات.

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خلافات «الإخوان» تفجر الفضائح

الى جانب ذلك، تفجرت الخلافات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان التي تقود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وفضحت وثائق رسمية لليبيين طرق استنزاف أموال الدولة وثرواتها.

وتفجرت آخر تلك الفضائح، يوم الجمعة، عندما اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي قيادات حزب العدالة والبناء، فرع الإخوان بليبيا، بإرهاق خزينة الدولة وصرفها في اسطبنول، وذلك رداً على اتهامه من قبل رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقارب نص مليون دينار على نفقة المجلس.

وفند السويحلي تلك الاتهامات، معتبرا أنها «مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المنتمي لهم شكشك في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين»، مضيفا أن «شكشك وبالتواطؤ مع عضو الحزب خالد المشري تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة برفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي». كما نشر وثائق تثبت أنه لم يكن المعني بالاتهام بإهدار المال على السفر.

أمريكا تحذر من تجدد المعارك

حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، من تجدد العمليات العسكرية، مؤكدا أن السفارة تتابع بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية كبيرة يتم التخطيط لها من طرفي الصراع في المستقبل القريب.وأضاف السفير في بيان، أمس، أنه سواء كانت هذه العمليات عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين.

ضبط صواريخ ودانات في بنغازي

ميدانياً،عثرت الشرطة العسكرية في بنغازي على حاوية بها كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة في إحدى المزارع ، تشمل ذخائر وصواريخ ودانات دبابات وأسلحة ثقيلة.(وكالات)