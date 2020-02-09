«راشد بن حمد للإبداع» تعلن قائمة الرواية والبحوث التاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت جائزة «الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع» عن الأعمال المتأهلة للقائمة الطويلة في فئة الرواية كبار، والرواية شباب، والبحوث التاريخية والتي بلغت 27 عملاً من بين 526 استقبلتها الجائزة في هذه الفروع الثلاثة.

وضمت القائمة الطويلة لفئة الرواية كبار 10 أعمال هي: «حكاية جديدة للأندلس» لسراج منير قنديل زيدان من مصر، و«ذاكرة بلا صور» لعزيزة رجب عثمان من ليبيا، و«عمتي زهاوي» لخضير فليح حسن من العراق، و«زهر الغرام» لأحمد قاسم علي العريقي من اليمن، و«سارتر أو عارهم في الشمال» للمولدي بن العربي ضو من تونس، و«أضحية الماء والطين» لعبدالله علي عبدالله الغزال من ليبيا، و«ساحة السمك» لنصر إبراهيم محسن من سوريا، و«الملف الأصفر» لأميرة بنت التيجاني غنيم من تونس، و«جنائن الوهم» لعلي حسين عبيد من العراق، و«أبله النيل» لمحمد محمود الحجيري من لبنان.

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وفي القائمة الطويلة لفئة الرواية شباب تأهلت 10 أعمال هي: «ساعة ونصف من الضجيج» لآمنة بن منصور من الجزائر، و«زهور الكريزانتيم» لمحمود إبراهيم عبده علي من مصر، و«عندما يتقاعس الموت» لحازم علي شمخي من العراق، و«العروس الملغمة» لفاطمة صلاح الدين العاقب يوسف من السودان، و«ما لم تروه ريحانة» لأدهم محروس عبدالعزيز من مصر، و«عش العنقاء» لعيسى ناصري من المغرب، و«هنا الشام» لروان علي درويش من سوريا، و«حكاية الأشبوني» لإبراهيم أحمد إبراهيم أحمد من مصر، و«بقيّ بن يقظان» لعبد الرشيد هميسي من الجزائر، و«صانع الأكواز» لميثم هاشم طاهر من العراق.

وفي فئة البحوث التاريخية تأهلت إلى القائمة الطويلة 7 بحوث وهي: «العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في عصر الدولة الأموية في الأندلس» لمحمد جمال حماد من مصر، و«البحر كائن الإبداع الثقافي عند سكان دولة الإمارات العربية المتحدة» لطالب غلوم طالب من الإمارات، و«المسلمون في كوريا» لمحمد أحمد محمد محمد من مصر، و«الزنوج في دار الإسلام» لبوشوار الطيب من المغرب، و«تاريخ البحث الأثري في شبه جزيرة مسندم» لآمنة بنت خادم بن علي الشحي من سلطنة عُمان، و«علاقات الدولة السامانية الخارجية» لعبد الحميد حسين محمود حمودة من مصر، و«المدن في الحضارة العربية الإسلامية ودورها الحضاري» لمجد الدين عمر خمش من الأردن.

(وام)