شكرا لقرائتكم خبر عن محصلة وفيات «كورونا» ترتفع إلى 723 بينهم أمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس السبت، عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة إلى سبع، منذ ظهور الفيروس.

‌‎وأكدت الوزارة في بيان، أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين وهم صيني وفلبيني، تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة، وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها في الدولة، مشددة على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر، وفق إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية في الدولة، لمراقبة أي عارض والتعامل مع المرض.

‌‎كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضماناً لأمن واستقرار المواطنين والمقيمين في الدولة.

وفي الصين توفي أمريكي يبلغ 60 عاماً الخميس، بمستشفى في ووهان؛ مركز الأزمة الصحية الحالية الناتجة عن الفيروس، كما كشف السفير الأمريكي لوكالة فرانس برس، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

وتوفي أيضاً ستيني ياباني في مستشفى بالمدينة، كما أكدت وزارة الخارجية اليابانية، لكنها قالت إنه «من الصعب» التأكد من أن مرضه ناتج عن الفيروس.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 34 ألفاً و500 إصابة، وتوفي بسببه 723 شخصاً في الصين القارية (أي بدون هونج كونج وماكاو). وسجلت خلال 24 ساعة 86 وفاة إضافية، وهو أكبر عدد وفيات خلال يوم واحد بهذا الفيروس، كما أعلنت السلطات الصحية، السبت.

ويواصل المرض الانتشار خارج الصين القارية. وتم تأكيد 320 إصابة في 30 بلداً. وأعلن السبت، عن خمس حالات إضافية في فرنسا (4 راشدين وطفل من الجنسية البريطانية)، ما يرفع عدد الإصابات في هذا البلد إلى 11 إصابة.

وسجلت حالتا وفاة فقط خارج الصين مرتبطتان بالفيروس، هما لصينيين في الفلبين وهونج كونج. وأرغم هذا الوضع المقلق هونج كونج على فرض إجراءات قاسية.

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وابتداء من أمس السبت، على كل شخص يصل إلى هونج كونج من الصين القارية أن يخضع لعزل لمدة أسبوعين في بيته أو الفندق، أو أي مكان سكن آخر، على أن يواجه المخالفون السجن لستة أشهر.

ولا زالت مدن صينية أخرى تخضع لتدابير قاسية تهدف إلى احتواء الفيروس؛ إذ يفرض على مئات الملايين من الأشخاص البقاء في بيوتهم. وباتت شانجهاي السبت التي يقطنها 24 مليون شخص، آخر مدينة صينية حتى الساعة تفرض ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.

وخلال زيارة الأسبوع الماضي إلى مدينة ووهان، أمرت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان، السلطات المحلية باعتماد تدابير «زمن حرب» وتمشيط الأحياء بحثاً عن السكان المصابين بحمى.

وفي الوقت نفسه لا زال آلاف الركاب عالقين على متن سفينتين سياحيتين في آسيا. وفي اليابان، ارتفع عدد المصابين بالفيروس على متن سفينة «دايموند برينسس» السياحية إلى 64 شخصاً، السبت. وفرض على 3700 شخص على متن السفينة، البقاء داخل حجراتهم.

وفي هونج كونج، يواجه 3600 شخص المصير نفسه على متن سفينة «وورلد دريم» السياحية التي تأكد وجود 8 إصابات على متنها. ومنعت اليابان سفينة سياحية أخرى يشتبه بوجود مصاب بالفيروس على متنها، من الرسوّ في الأرخبيل.

في أثناء ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 82% من الإصابات يمكن أن تعد طفيفة، و15% خطرة، و3% حرجة، وأقل من 2% من الحالات مميتة. ومعدل الوفيات هذا لا يزال منخفضاً جداً بالمقارنة مع معدل وفيات الفيروس المسبب للسارس.

وتتقدم المنظمة بحذر في بحثها عن اسم للفيروس الجديد، حرصاً منها على عدم وصم مدينة ووهان التي ظهر فيها أو الشعب الصيني به، ويفترض أن تصدر قرارها في الأيام المقبلة.

وفي غضون ذلك، أعلنت الصين السبت، تسمية الفيروس موقتاً باسم «التهاب فيروس كورونا المستجد الرئوي»، ويرمز إليه بالأحرف الإنجليزية «إن سي بي». (وكالات)