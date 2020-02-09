العاصفة الثلجية «كريم» تضرب لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضربت العاصفة الثلجية «كريم» مصحوبة برياح قوية شمال لبنان، حيث تساقطت الثلوج على ارتفاع 600 متر متسببة في قطع العديد من الطرق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل عند بلدة جرد مربين، وكذلك طريق عام القبيات في عكار نتيجة تراكم الثلوج. وأجبرت العاصفة المدارس الى إقفال أبوابها في العديد

من مناطق الضنية وجرود عكار نتيجة البرد والصقيع، ما اضطر الأهالي إلى إبقاء أولادهم في منازلهم بفعل تدني درجات الحرارة واشتداد قوة الرياح وغزارة الأمطار وسقوط حبات البرد. وتسببت العاصفة بتوقف العمل في مرفأ طرابلس، حيث طُلب من جميع البواخر الدخول الى حوض المرفأ خوفاً من جنوحها. كما لزم الصيادون منازلهم بعد أن أحكموا مراكبهم داخل ميناء طرابلس بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

كذلك تسببت الأمطار في انقطاع خدمات التيار الكهربائي في طرابلس والضنية وعكار، ولم تتمكن الفرق الفنية التابعة لشركة كهرباء قاديشا من إصلاحها حفاظاً على سلامة الموظفين. كما تسببت الرياح بسقوط عدد من الألواح على طول الأوتوستراد الذي يربط طرابلس ببيروت واقتلعت شجرة قرب مستشفى الشفاء في أبي سمراء.

وفرض المنخفض الجوي «كريم» سيطرته على مختلف المرافق الملاحية في مدينة صيدا، حيث أدت الرياح القوية التي هبت على الساحل وتجاوزت سرعتها السبعين كلم في الساعة الى تكوّن الأنواء على طول الشاطئ ووصل ارتفاعها الى أربعة أمتار ونصف المتر وطالت سياج الكورنيش البحري في بعض الأماكن. واحتجزت العاصفة عدداً من البواخر داخل حوض المرفأ، بينما حاصرت الأنواء ثلاث بواخر وقود في عرض البحر قبالة الزهراني وحالت دون تمكنها من الرسو وإفراغ حمولاتها. (وكالات)