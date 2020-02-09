الشيخة بدور تفتتح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»؛ (شروق)، فعاليات «شهر الإمارات للابتكار» في إمارة الشارقة، والتي انطلقت برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، وتستمر حتى 14 فبراير/شباط الجاري في «هيئة الشارقة للكتاب»، بمشاركة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إمارة الشارقة، وعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص بالإمارة.

اطلعت الشيخة بدور القاسمي، خلال جولتها، على أبرز وأحدث المشاركات المبتكرة التي تخدم مختلف قطاعات الحياة، وضمن الخطة الاستراتيجية للابتكار في دولة الإمارات، والهادفة إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم بحلول عام 2021.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من «شهر الإمارات للابتكار» في إمارة الشارقة حضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، وحسين المحمودي، الرئيس التنفيذي ل«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار»، وحصه تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والبحوث، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

وقال أحمد عبيد القصير، رئيس لجنة «شهر الإمارات للابتكار» في الإمارة، إن هذه الفعالية تتيح الفرصة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشركات القطاع الخاص لتبادل الأفكار والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف المجالات الحيوية؛ مثل: الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والمعيشة والحياة، والقوة الخضراء، والتنقل، والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.

وأضاف: إن «شهر الإمارات للابتكار» في إمارة الشارقة يستقطب الأفكار والإبداعات المتطورة؛ من حيث المحتوى المتميز، والخارج عن المألوف، مؤكداً أن الإمارة تحرص على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار، وأثره في مستقبل الأفراد.

ورش الابتكار

ونظمت بلدية إمارة الشارقة 3 ورش عمل في اليوم الأول، هدفت إلى غرس ثقافة الابتكار والإبداع؛ حيث سلطت ورشة «مسبار الابتكار» التي قدمتها زينب البقيش، رئيس قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين، الضوء على أساليب تحفيز الفكر والعقل، باستخدام 6 قواعد وتمارين أساسية، بينما عملت ورشة «المبرمج الصغير» التي قدمتها فاطمة العنتلي وجواهر الضباح، على تعليم الأطفال أساسيات البرمجة والخوارزميات بطريقة مبسطة؛ وذلك من خلال موقع إلكتروني يقوم بإعطاء أوامر برمجية؛ لتنفيذ عدة مهام.

وخاض الأطفال خلال ورشة العمل الثالثة التي حملت عنوان «مختبر الابتكار»، وقدمتها دانة الجنيبي فني مختبر، وأسماء الشيباني محلل ميكروبي، وعلياء المظلوم محلل كيميائي، وسارة بن خادم محلل مايكروبيولوجي، دور المحلل الصغير؛ من خلال القيام بالتجارب العلمية في مختبر ابن سينا، ومختبر ابن النفيس، ومختبر جابر بن حيان؛ وذلك بطريقة مسلية ومبتكرة.

ونظمت مفوضية مرشدات الشارقة ورشتي عمل الأولى بعنوان: «3 أقلام دودلرز» قام خلالها المشاركون برسم الأشكال باستخدام أقلام «الدودلر»، بينما سلطت الورشة الثانية الضوء على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

والجدير بالذكر بأنه تم إطلاق «جائزة الشارقة للابتكار» في دورتها الأولى برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة، وتحفيز القدرات، وإيجاد مجتمع مبدع مبتكر قادر على مواكبة عصره، ورسم خريطة مستقبله.