شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تحفيزية للعاملين في الجهات الحكومية وعائلاتهم للاستفادة من «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مسؤولون في الدولة، أن دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات الحكومية، إلى الاستفادة من معرض «إكسبو 2020 دبي»، تعكس الثقة الكبيرة بقدرة المؤسسات الوطنية على تحقيق الفارق في هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه الإمارات لمدة 6 أشهر، والاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمنها الحدث الدولي.وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» إنهم وضعوا برامج تحفيزية لإتاحة الفرص للعاملين في الجهات الحكومية وعائلاتهم، للاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية التي ستشكل علامة فارقة في الفائدة بمختلف القطاعات الحيوية.



محمد الشيباني:

تقديم حدث استثنائي جدير بالثقة



قال محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العليا ل«إكسبو 2020 دبي»: نود أن نعبر عن اعتزازنا بأمتنا الحبيبة التي تستضيف واحدة من كبرى فعاليات الابتكار في العالم، وشهدت عبر التاريخ إطلاق الكثير من الاختراعات التي حسّنت نوعية الحياة، وغيّرت مجريات البشرية جمعاء، وبينما نتهيأ لاستقبال إكسبو الدولي هذا العام، فإن وعدنا هو أن نقدم للعالم حدثاً استثنائياً يكون جديراً بالثقة التي شرُفنا بها، حدثاً يحقق قيمة كبيرة للإنسانية ويسهم في تحقيق المزيد من الطموحات للفرد والمجتمعات؛ ليصبح هذا العالم مكاناً أفضل للجميع وللأجيال القادمة.



مطر الطاير:

شبكة طرق تربط محاور موقع الحدث



وأكد مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي ، أن معدل جاهزية المشاريع التي تنفذها الهيئة لتلبية متطلبات استضافة إكسبو، بلغت 94%، وتشمل شبكة واسعة من الطرق التي تربط المحاور الرئيسية بموقع الحدث، إلى جانب توفير منظومة متكاملة من وسائل المواصلات العامة، بينها (مسار 2020) لمترو دبي، الذي يربط الخط الأحمر بموقع الحدث، وحافلات ومركبات أجرة، لنقل الزوار من دبي والإمارات الست الأخرى، مؤكداً أن الجهود المبذولة ستجعل من إكسبو 2020 دبي دورة غير مسبوقة في تاريخ إكسبو.

وأضاف: ستعمل الهيئة في إطار جهودها على تشجيع الموظفين وعوائلهم على الاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية لإكسبو.



هلال المري:

سنظهر دولتنا الحبيبة في أبهى صورة



وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: ضمن إطار الرؤية الطموحة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حققت دبي تقدماً ملحوظاً على مختلف الصعد، ما جعلها تتمتع بمكانة دولية بارزة، وقد أثمرت الجهود المشتركة لمختلف الجهات في استضافة «إكسبو»، هذا الحدث العالمي المهم الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ويستعرض الكثير من الابتكارات والإبداعات والتجارب الجديدة التي ستلهم زواره.

وأشار إلى جهود «دبي للسياحة» مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار الدوليين، وتقديم تجارب مميزة لهم؛ بحيث يشعرون بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بما يعكس العادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات، وقال: نتطلع إلى موعد انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي لنقدم الكثير ونكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة بنا، ونظهر للعالم دولتنا الحبيبة في أبهى صورة، وحرصاً منا على استثمار هذا الحدث المهم، فقد وضعنا برنامجاً خاصاً لموظفينا وعائلاتهم لزيارة الحدث الدولي للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية التي يتضمنها، لدينا أيضاً برنامج زيارات لشركائنا، وممثلي وسائل الإعلام المتنوعة في الأسواق الرئيسية والناشئة التي نستهدفها.



خليفة الزفين:

منصة مثالية لإثراء المعرفة



وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: تستعد دولتنا لاستضافة هذا المحفل العالمي الفريد الذي يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جسور التواصل الحضاري والانفتاح الثقافي والاقتصادي بين دول العالم، ويوفر منصة مثالية لإثراء المعرفة وإطلاق العنان للطاقات البشرية الواعدة وتحفيز الإبداع والابتكار باعتباره حجر الأساس لصنع المستقبل، ويشرفنا أن تكون «دبي الجنوب» موقع استضافة إكسبو، الذي سيُعطي دفعة قوية لترسيخ دور دولتنا قوة مؤثرة في الخارطة العالمية، ونجدد التزامنا الكامل بتوحيد الجهود المشتركة مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لدعم الحدث الأبرز، الذي يتفرد بشعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» المستلهم من الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي علمنا بأن المستقبل لا يُتنظر؛ بل يُصنع بسواعد أبناء الوطن، وسنواصل في دبي الجنوب توفير بيئة متكاملة ومثالية للعيش والعمل، بما يحقق الغايات الطموحة في جعل دبي مجتمعاً سعيداً ومحوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي.



داوود الهاجري:

استضافة استثنائية نحتفل بها بالإنجازات



وقال داوود عبد الرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن سمعة الإمارات العالمية رفعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وها نحن اليوم، وبفضل الحكومة الرشيدة، نعزز معاً هذه السمعة بتواصل العقول وصنع المستقبل، بالحدث الضخم إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه المنطقة للمرة الأولى في تاريخه، لتكون استضافة استثنائية نحتفل بها بإنجازات الاتحاد مع استعدادنا للخمسين عاماً القادمة، بمشاركة الجهات الحكومية التي تسعى لأن تكون الاستضافة بداية لاستقطاب الأحداث العالمية الضخمة في المستقبل، وإبراز قوة وتعاون هذه الجهات مع الأفراد في الدولة لنجاح هذا الحدث بكل تفاصيله، ابتداء من الضيافة الإماراتية وخوض رحلة تنموية شاملة إلى ما لا نهاية في الإلهام لرسم المستقبل معاً.

أحمد مصبّح: تسهيل حركة الزوار في المنافذ الجمركية المختلفة

وقال أحمد محبوب مصبّح، المدير العام لجمارك دبي: تثبت دبي دوماً أنها مدينة طموحة ومبتكرة، وإكسبو 2020 دبي، فرصة لتصدير تجربة دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، في تقديم نسخة استثنائية من الحدث.

وأشار إلى أن جمارك دبي، قدمت 24 مبادرة لدعم إكسبو 2020 دبي، من أجل تسهيل حركة التجارة قبل الحدث وأثناءه وبعده، وكذلك لتسهيل حركة الزوار في المنافذ الجمركية المختلفة، كما وجّهت الدائرة أيضاً بتشجيع الموظفين على زيارة الحدث الدولي، وأعرب عن سعادته البالغة بتكريم القيادة الرشيدة لجمارك دبي لدورها في تشجيع الموظفين لزيارة هذا الحدث العالمي.



سعيد حارب:

رفع شعار المحبة والتسامح والتعايش



وأكد سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن إكسبو الدولي تميز على مدار تاريخه بأنه الحدث الأهم والأكبر على جميع المستويات الإبداعية والابتكارية والاقتصادية، وكان دائماً تجسيداً لطموح الأمم في غد أفضل وبناء مستقبل مشرق لبلادهم وللإنسانية، وسيكون إكسبو 2020 دبي الأروع في تاريخ الحدث الدولي، كونه يقام في وطن كان دائماً ملتقى العالم ورفع دائماً شعار المحبة والتسامح والتعايش بين جميع مكوناته، فاحتضن الملايين من أكثر من 200 جنسية على أرضه الطيبة، وكان سباقاً دائماً في العطاء وبناء مستقبل أفضل للعالم منذ تأسيسه، وتأتي إقامة إكسبو 2020 دبي أيضاً في مرحلة انتقالية على مستوى التغييرات الاقتصادية والابتكارية وبداية حقبة حياتية جديدة من جميع المستويات، فكان الشعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ترجمة لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها لمستقبل أفضل للعالم.

وأضاف: مثلما يتجمع صنّاع القرار في مختلف مجالات الحياة ومحبو الإبداع والابتكار ومختلف أفراد الأسر من داخل الدولة وخارجها، سيكون للرياضيين أيضاً بطولاتهم وملتقياتهم العالمية خلال فترة إكسبو 2020 دبي، لكي يتكامل المشهد وتكون الرياضة- كما هو شأنها دائماً- عنصراً أساسياً ومحركاً من محركات الحياة والاقتصاد وإسعاد أفراد المجتمع وتلاقي العالم.



عائشة بنت بطي:

ابتكارات العقول وإبداعات البشر



وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لدائرة دبي الذكية، أن إكسبو 2020 دبي، سيكون حدثاً دولياً استثنائياً، يقدم للعالم ابتكارات العقول وإبداعات البشر من شتى بقاع الأرض وفي مختلف المجالات.

وقالت إن دبي الذكية، ستعمل بلا شك على تنظيم زيارات لموظفيها وأسرهم لهذا المحفل الدولي الكبير، للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة التي يوفرها إكسبو 2020 دبي لكافة فئات المجتمع.



منصور بو عصيبة:

نقطة تحول حضارية في حياتنا



وقال منصور بو عصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»: يشكل إكسبو 2020 منصة لالتقاء العقول وبناء المستقبل ووضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول التي تحدث تغييراً إيجابياً في محيطها، لتتسابق مع الدول المتقدمة عالمياً في مؤشرات التطوير وترسم موقعها المتميز على الخارطة العالمية، ومشاركتنا وموظفينا وعائلاتهم في مسيرته للترحيب بالعالم شرف لنا ونقطة تحول حضارية مهمة في حياتنا، سنعمل جاهدين على تحويل هذه النسخة الاستثنائية إلى مكتسبات عظيمة وتحقيق نجاحات غير مسبوقة، تجذب أنظار العالم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



سلطان بن مجرن:

مشاهدة حدث استثنائي لن يتكرر



وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: ستحرص الدائرة وموظفوها وعائلاتهم على الاستفادة من حضور هذا الحدث الأهم إقليمياً وعالمياً، والاحتفال مع العالم بمشاهدة حدث استثنائي لن يتكرر، تتواصل من خلاله العقول لصنع مستقبل زاهر للبشرية.



أحمد الصايغ:

بناء جسور التواصل والتعاون



وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يُعد إكسبو 2020 دبي منصة لا مثيل لها لتواصل المجتمع الدولي والتعاون نحو بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار.. نحن في سوق أبوظبي العالمي ملتزمون بدعم رؤية قيادتنا الرشيدة والخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة؛ حيث نعمل على تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية قطاع التمويل المستدام، وإنني على يقين بأن الحدث المرتقب سيتيح المجال لنا ولكافة الجهات المشاركة محلياً وعالمياً لبناء جسور التواصل والتعاون بما يعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره.

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يوسف الشيباني:

تحقيق رؤية الوصول إلى أعلى المراتب



وأكد يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء أن إكسبو الدولي إنجاز لكل الإمارات، ودعمنا له واجب علينا من أجل تحقيق المزيد للدولة، والعمل معاً على تحقيق رؤية القيادة الحكيمة بالوصول إلى أعلى المراتب العالمية.

وأضاف: إكسبو 2020 دبي نقلة نوعية للدولة على كافة الصعد، خصوصاً على الصعيد التكنولوجي وتبادل المعرفة، وخلال مشاركتنا في الحدث، سنحرص على تبادل الكثير من الخبرات مع الدول المشاركة، والاطلاع على أحدث تجاربهم في المجالات التقنية، إضافة إلى تنفيذ فعاليات مبتكرة تسلط الضوء على الإنجازات الإماراتية في استكشاف الفضاء.



عبدالله البسطي:

إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإمارات



وأشاد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتضافر الجهود والروح الجماعية لفريق العمل الإماراتي لصنع إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل، وترسيخ مكانتها قبلة للعقول المبدعة من جميع أنحاء العالم، مما يجسد رؤية قيادة الدولة وكل شعب الإمارات وتطلعاتهم لهذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أهمية إكسبو 2020 بدبي في إلهام الأجيال الشابة على الإبداع والابتكار والمساهمة بدور فاعل في مسيرة التطور البشري في المستقبل.

وقال: نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دولة الإمارات ودبي خلال هذا المحفل المهم، فيما نسعى إلى خلق إرث دائم يجسد التعاون الإنساني ويحفز المجتمعات على العمل المشترك لخلق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة، وعلى الجانب الآخر تعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كوجهة لابتكار والإبداع.



علي المطوع:

وجهة عالمية لمبادرات نوعية



وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي هذا العام يؤكد مكانتها ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمبادرات النوعية التي تستشرف المستقبل وتصنعه، ويرسخ موقعها كنافذة عالمية مفتوحة للمبدعين والمبتكرين من كافة أنحاء العالم ومن أكثر من 190 بلداً، يلتقون معاً حول قيم الابتكار واستشراف المستقبل وصناعته لخير الإنسانية وتقدمها والارتقاء بجودة الحياة ومستوى التعاون والتواصل والحوار بين الشعوب والثقافات تحت مظلة إبداعية واحدة.



عبد الله لوتاه:

التمتع بما سيقدمه من إبداعات



وقال عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: فخورون جداً بكوننا نعد جزءاً مهماً وشريكاً حكومياً استراتيجياً يتطلع قدماً إلى أداء دور فعال في إنجاح إكسبو 2020 دبي، وذلك بعدد من المبادرات والبرامج المبتكرة والتي سنطلقها بالتزامن مع هذا الحدث الدولي المهم وبالشراكة مع فريق مكتب إكسبو 2020 دبي. وسيلتزم جميع موظفي الهيئة وعائلاتهم بحضور هذا الحدث الدولي والتمتع بكل ما سيقدمه من إبداعات وابتكارات ستبهر العالم أجمع.



عصام الحميدان:

تجسيد الصورة الحضارية لشعبنا



وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي: يسر نيابة دبي، أن تدعم إكسبو 2020 دبي ليكون استثنائياً في تحقيق الأرقام الصعبة وتعزيز مكانة دولة الإمارات بأن تقدم أفضل نسخة من إكسبو الدولي على الإطلاق. وسيبذل كل فرد من أفراد الدائرة جهده لدعم الحدث، بالمشاركة أو الزيارة وتجسيد الصورة الحضارية لشعب الإمارات وأبناء زايد، في حدث سيجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم؛ حيث سنكون مستعدين لاحتواء مختلف الثقافات والتجارب الإبداعية والعلمية. ستحرص النيابة العامة أيضاً على مواكبة كافة الفعاليات وورش العمل لتعزيز شعار إكسبو 2020 (تواصل العقول وصنع المستقبل) والاستفادة القصوى من الحدث الذي سيكون مركزاً مهماً لتبادل الخبرات وأفضل التجارب للارتقاء بالعمل والفكر بإمارة دبي ودولة الإمارات.



عارف المهيري:

يجسد قدرتنا على تحويل رؤانا إلى واقع



وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء،: إن هذا الحدث يجسد مدى قدرة دولة الإمارات على تحويل رؤاها إلى واقع ملموس، وأنا على يقين بأنه سيكون إنجازاً جديداً يُضاف إلى إنجازات دولة الإمارات القادرة على تحقيق هدفها بجعل إكسبو 2020 دبي الأفضل في تاريخ الحدث الدولي، إننا جميعاً كمسؤولين ومواطنين ومقيمين على أرض الإمارات، نتحمل المسؤولية لإنجاح هذا الحدث وإظهاره بمستوى نموذجي، وإسعاد زواره وضيوفه، وتقديم نموذج تكاملي من شأنه تغيير مفاهيم استضافة الأحداث العالمية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. وقيادة دولة الإمارات المتفردة ومجتمعها الراقي، قادران على تحقيق ذلك بما يتميزان به من انفتاح وتسامح وكرم ضيافة.



أحمد المزروعي:

الإمارات مصدر إلهام للعالم أجمع



وأكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن دولة الإمارات، وبفضل القيادة الرشيدة، باتت مصدر إلهام للعالم أجمع، ومثالاً يُحتذى في التطور والنمو والازدهار، وباتت تتصدر مختلف المؤشرات التنموية الدولية.

وقال: إن دعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جميع الجهات الحكومية إلى الاستفادة من إكسبو 2020 دبي، تُجسّد المساعي التي تبذلها حكومة دولة الإمارات نحو الاستفادة من هذا الحدث الدولي البارز في ترسيخ مكانة دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم في العيش والعمل والاستثمار والسياحة.

وأضاف أن إمارة أبوظبي، حريصة على تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المحفل الإنساني، والذي يحتفي بما حققته الإنسانية من تقدم في كل مجالات الحياة، كما يجسّد الصورة الحضارية لدولة الإمارات، خصوصاً أن الحدث الذي يأتي تحت شعار: (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يتزامن مع عام الاستعداد للخمسين، والذي سيكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة وشعبها.



سيف غباش:

«إكسبو» نتاج 50 عاماً من الإنجازات



وقال سيف سعيد غباش، المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي إن «إكسبو 2020 دبي»، يشكّل فرصة فريدة لصنع مستقبل أفضل للعالم، بما يتميز به هذا الحدث من فعاليات وأنشطة ستمتد على مدار ستة أشهر، وسيعيش الزوار عبرها تجربة استثنائية أساسها أن الإمارات بلد الجميع.

وأضاف: ويمثل نتاج 50 عاماً من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات؛ إذ ستفتح دولتنا الحبيبة في هذا الحدث أبوابها لأكثر من 25 مليون زيارة، ليكونوا على موعد مع الالتقاء بالحضارات من كافة أنحاء المعمورة، كما سيحظون بفرصة التعرف إلى أحدث الابتكارات في كافة المجالات.

وثمّن مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي، الجهود والمبادرات التي تنفذها الجهات والهيئات والوزارات، والتي تصب في مصلحة إنجاح الحدث من خلال ضمان تحفيز موظفيها ودعمهم لكي يكونوا شهوداً على التقدم والرقي والازدهار الذي تعيشه دولة الإمارات. وأكد أن موقع إنشاءات إكسبو 2020 دبي، سيكون بعد أشهر قليلة، قِبلة للعالم ومحط أنظار حكومات وشعوب العالم.



محمد الهاملي:

زايد آمن بأن الإمارات أرض المستقبل



وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن دولة الإمارات نجحت في أن تكون وخلال أقل من 50 عاماً، واحدة من الدول التي تحظى بمكانة كبيرة ومرموقة إقليمياً وعالمياً، كل ذلك جاء بفضل الرؤية الاستشرافية للآباء المؤسسين بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الإمارات هي أرض المستقبل وصناعة الفرص.

وأوضح أن افتتاح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «ساحة الوصل» بموقع إكسبو 2020، يؤكد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا الحدث، كما يؤكد حجم العمل والاستعداد لاحتضان العالم تحت قبّة الوصل.

وأضاف، أن الجهات الحكومية يجب عليها أن تواصل المساعي نحو إنجاح هذا الحدث العالمي، باعتبارها شريكاً رئيسياً في الارتقاء بسمعة الدولة وتعزيز صورتها لدى العالم، بتحفيز موظفيهم وعائلاتهم على زيارة الحدث والتعرف إلى مختلف الثقافات العالمية، مشيراً إلى أهمية أن يتم توحيد الجهود بين كافة الجهات المحلية والاتحادية، ودعم موظفيهم لعيش تجربة هذا الحدث عن قرب، ما يسهم في إيصال رسالة تبين أن إكسبو هو حدث يمس كل فرد في المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين.



حسين النويس:

رمز وعنوان للنجاح والتميز



وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: فخورون بهذا الإنجاز الرائع والعمل المتقن الذي يعكس المستوى المتقدم لدولة الامارات التي أصبحت رمزاً وعنواناً للنجاح والتميز والعطاء بفضل قيادتنا الرشيدة الحكيمة وبوجود كفاءات وطنية مخلصة تعمل ليل نهار للمحافظة على مكتسبات الوطن وتطويرها وتعزيزها.

وأكد النويس، أن إكسبو 2020 سيكون فرصة حقيقية واستثنائية لمواطني الدولة وللمقيمين فيها للاستفادة من الرحلة التعليمية والثقافية والإبداعية والاطلاع على الإبداعات والاختراعات التكنولوجية من مختلف دول العالم هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه مدينة دبي في دولتنا الحبيبة، تحقيقاً لشعار: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وأشار إلى أن الحدث سيكون ملهماً لنا في صندوق خليفة لنواصل تميزنا جهة تدعم الابتكار وتمكن رواد الأعمال، معتبراً الحدث فرصة مهمة وملهمة لرواد الأعمال المواطنين لكي. (وام)