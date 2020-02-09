شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة «جنة».. جسر التسامح والمحبة والسلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تطلق الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، غداً، من متحف اللوفر أبوظبي، مجموعة «جنة» التي وضعت تصاميمها من خلال تعاون يعد الأول من نوعه، مع دار «بولجاري» العالمية، وتسرد من خلالها للعالم قصة إماراتية تحمل بصمتها تمثل جسراً للتسامح بين أبوظبي وروما، حيث موطن «بولجاري» العلامة الإيطالية، وهي جسر أيضاً للعالم الذي تمد الإمارات يدها إليه دوماً بالتسامح والمحبة والسلام.

يقام حفل الافتتاح الرسمي بإطلاق مجموعة «جنة» في اللوفر بعد غد بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ودانييلا ماسكيتي رئيسة مزادات المجوهرات الأوروبية في دار «سوذبيز» للمزادات.

ويشارك في الاحتفال بهذه المناسبة عدد من كبار المسؤولين والضيوف من أنحاء أوروبا واليابان وإفريقيا وكوريا، ومجموعة من الفنانين العرب والأجانب.

وتتاح المجموعة لمن يرغب في الشراء يومي الأربعاء والخميس في فلل البلغاري في جميرا السعديات.

تقدم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، تحت قبة متحف اللوفر أبوظبي سردية جديدة من الفن والإبداع، متجسدة في بريق الألماس والأحجار الكريمة التي شكلت مجموعتها الأولى المستوحاة من الحكايات التي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يرويها على مسامعها عندما كانت طفلة، حيث قضت معه وقتاً طويلاً، واستمعت إلى الحكايات التي سرد من خلالها كيف بنى الإمارات، وبقيت حكاياته في ذاكرة الشيخة فاطمة، وهو ما دفعها إلى أن تجمع بينها وبين الهوية الإماراتية المتجسدة في وردة مؤلفة من خمس بتلات، منقوشة على جدران جامع الشيخ زايد الكبير، تحت عنوان اختارته الشيخة فاطمة ليمثل ثمرة جهود القائد الراحل الذي حوّل الإمارات إلى «جنة».

تطور وتقدم

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تربط هذه المجموعة بين الفن بكل تفاصيله الجمالية، وبين القيمة المعنوية لما حققه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أرض هذا الوطن المعطاء من تطور وتقدم، كما تعود بتفاصيل تصاميمها إلى رموز الحضارة الإماراتية لتمزج بينها وبين رموز الحضارة الرومانية القديمة، ما يفتح باباً جديداً للحوار الحضاري بين أبوظبي وروما، ويكرس قيم التسامح وتقبل الآخر، وهي قيم تحرص عليها الإمارات دوماً. ويعتبر حفل الإطلاق فريداً من نوعه؛ كونه يجمع بين ثلاثة رموز عالمية؛ إذ تعتبر «بولجاري» علامة تجارية عريقة لعائلة تمثل الفن وواجهة المجتمع الإيطالي، تتعاون للمرة الأولى مع الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان.

حوار الحضارات

يأتي إطلاق المجموعة في متحف اللوفر أبوظبي الذي يتناغم بمعروضاته مع فكرة التسامح، حيث يركز على حوار الحضارات من خلال طريقته في عرض القطع الأثرية والفنية التي تسرد تاريخ الإنسانية، ومن قلب اللوفر أبوظبي تبعث الشيخة فاطمة بنت هزاع برسائلها للعالم؛ رسائل الفن والتسامح من خلال رمز جمالي للقلادة التي كتب عليها اسم زايد باللغة العربية، والتاج الذي تضعه المرأة الإماراتية على رأسها، والكف الذي يلبس في الأعراس والمناسبات الاجتماعية، ويذكر بمجوهرات الأمهات والجدات، ويرمز لقصصهن الباقية، بطريقة تصميم مبتكرة.

وأعربت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، عن سعادتها بإطلاق «جنة الإمارات».. تلك الجنة التي بناها أولاً القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقالت: «جدي الشيخ زايد بنى لنا جنة غرس فيها حب حضارتنا والتسامح مع حضارات العالم أجمع، واليوم أقدم إلى روحه هذه الجنة».

وأشارت إلى أصالة وتراث الإمارات، قائلة: «عبق الأزهار يشدو عندما تكون الجذور راسخة»، مؤكدة أن الفن هو خير سفير بين الثقافات يتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة ويعزز التفاهم بين الشعوب.

يذكر أن ريع المجوهرات سيذهب للأعمال الخيرية التي تقدمها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، من خلال مؤسسة الشيخة فاطمة بنت هزاع الثقافية.