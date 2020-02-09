الضباب يغطي مناطق متفرقة من الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرور

غطى ضباب كثيف في الساعات الأولى من مساء أمس الأول الجمعة وصباح أمس السبت، مناطق مختلفة من الدولة استمر لمدة 11 ساعة، أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها، نتيجة تأثر الدولة بامتداد مرتفع جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث بدأ تشكل الضباب عند الساعة الثانية عشرة من مساء الجمعة، وانقشع تدريجياً بعد الساعة التاسعة والنصف من صباح السبت، على بعض المناطق الخارجية في أبوظبي وأم القيوين وعجمان والشارقة ومدينة أبوظبي والرويس.

حذر المركز الوطني للأرصاد من تشكل الضباب وانعدام مستوى الرؤية الأفقية، داعياً مرتادي الطرق الداخلية والخارجية والمؤدية إلى تلك المناطق إلى ضرورة توخي الحذر، وأخذ الحيطة من أجل السلامة العامة.

وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم الأحد، غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد الرطوبة نسبياً خلال الليل وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح شمالية غربية نشطة أحياناً على البحر مع صباح الاثنين، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، يضطرب غرباً آخر الليل، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس غد الاثنين، مغبر وغائم جزئياً إلى غائم، مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وعن طقس يوم الثلاثاء، توقع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم على مناطق متفرقة مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

وتوقع المركز أن طقس الأربعاء، مغبر وغائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على البحر.

وأرسلت مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة لأولياء الأمور، رسائل نصية، أمس، تشير إلى أنه من المتوقع أن تتأخر الحافلات المدرسية من الوصول للأحياء السكنية عن الوقت المحدد لها، مشيرة إلى أن الحافلات ستصل لأبنائهم بعد انقشاع الضباب وتحسن الرؤية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة الأبناء.

وأكدت دائرة المواصلات المدرسية في أبوظبي، أن المؤسسة في مثل هذه الحالات توجه بإيقاف حركة الحافلات المدرسية بصورة تامة، عندما يقل مستوى الرؤية بسبب تكون الضباب، وغيرها من تقلبات الطقس، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حرصاً منها على ضمان سلامة الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وقال عامر الشحي، مدير دائرة المواصلات المدرسية - أبوظبي، إنه بناء على تعليمات مواصلات الامارات، فإن الدائرة تحرص في كل عام على تقديم إرشادات توعوية لسائقيها بشأن اضطراب الأحوال الجوية وما يتبعها من تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الأمطار وتجمعات المياه أو انتشار الغبار الناتج عن الرياح التي تؤثر في عمليات النقل المدرسي، وذلك بما يكفل تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للطلبة خلال الرحلة المدرسية، وضمان توفير خدمة النقل المدرسي بسلاسة وانتظام، مشيراً إلى تبنيهم حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تحقق قيم المؤسسة المتمثلة في السلامة والمسؤولية والعناية اللازمة للطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.

ومن الإجراءات التي عممتها مواصلات الإمارات على سائقي حافلات النقل المدرسي، وتم التوجيه بها، إيقاف الحافلات بصورة تامة وعدم التحرك في حالات الضباب الكثيف أو أياً من تقلبات الطقس في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة التشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة، كما تم توجيه سائقي الحافلات المدرسية في أبوظبي لضرورة التأكد من الحالة الفنية وسلامة الحافلة المدرسية وجاهزيتها للتشغيل بشكل يومي، والتأكد من سلامة الإطارات والكوابح، وفحص المسّاحات الأمامية والخلفية للحافلة المدرسية، إضافة إلى التأكد من عمل جميع أضواء الحافلة. وأضاف الشحي أنه تم إشعار سائقي النقل المدرسي والمشرفات بالتنبيه على الطلبة الالتزام بالجلوس على المقاعد وعدم السماح لهم للخروج من الحافلة لضمان سلامتهم في حالات الضباب، وإخطار إدارات المدارس بالحافلات التي ستتأخر بسبب المناطق المتأثرة بتقلبات الطقس.