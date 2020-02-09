100 وزير ومسؤول يشاركون في المنتدى الحضري بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء وآية الديب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم أعمال المنتدى الحضري العاشر في أبوظبي تحت شعار: «مدن الفرص: ربط الثقافة والابتكار» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» للمعارض خلال الفترة من 9 إلى 13 الجاري، بمشاركة 100 وزير ومسؤول، ونحو 450 متحدثاً رسمياً من 168 دولة حول العالم، و20 ألف شخص.

عقدت أمس السبت 4 ورش عمل شارك فيها عدد من المتحدثين من مختلف دول العالم، تناولت محاور الشباب والمرأة والأعمال والمستويات الشعبية، كما شهد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة النقل والبلديات، وإلى جانبه ميمونه محمد شريف، رئيسة برنامج الأمم المتحدة «موئل»، فعالية رفع علمي الإمارات والأمم المتحدة إيذاناً ببدء الفعاليات.

وقال محمد الخضر، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل في تصريحات للصحفيين، أمس : إنه سيتم صدور وثيقة الإعلان عن خطة عمل تتكون من 10 مبادرات وبنود من ضمنها الحلول المالية والاقتصادية المستدامة التي تعزز دور القطاع الخاص، وتضمين 17 برنامجاً رئيسياً عالمياً يركز على الأهداف العالمية للاستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأضاف أن هناك معرضاً مصاحباً للمنتدى وصل عدد العارضين فيه نحو 130 عارضاً من 50 دولة وتصل مساحته نحو 15 ألف متر مربع وهي أكبر مساحة للمعرض ضمن جميع دورات المنتدى السابقة، مشيراً إلى وجود 5 ملتقيات و6 حوارات رئيسية و16 حوار دائرة مستديرة، و500 فعالية مصاحبة.

وفي ورشة الشباب، أكد المشاركون أهمية تمكين الشباب وتنمية ثقافاتهم لمواجهة الفجوة بين الريف والحضر والربط بينهم، موضحين أن المنتدى فرصة لتلاقي منظمات الشباب العاملة في مجال الابتكار الحضري والحكومات المحلية والوطنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.