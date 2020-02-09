إجازة مشروع قانون تنظيم فرع أكاديمية النقل البحري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:جيهان شعيب

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة بعدد من التعديلات، عقب مناقشة الأعضاء مشروع القانون بشكل مستفيض، يوم الخميس الماضي في خامس جلسات المجلس التي ترأسها على ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ويوسف يعقوب المنصوري مدير مكتب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.

تباينت نقاشات الأعضاء لمواد مشروع القانون ما بين مؤيد لما ورد في صدد بعضها من الحكومة، وما بين مطالب بحذف كلمة من هذه المادة أو تلك، مقابل الإبقاء على أخرى، أو إدراج مطالبة وغيرها، وتوسعت مداخلات معظم الأعضاء الذين ظهر إلمامهم الكبير، ودراستهم الوافية والشاملة لمضامين مواد مشروع القانون وعددها 17 مادة، فيما رد المستشار الدكتور بن نصار على الأطروحات كافة، موضحاً التفسير القانوني للمواد محل الملاحظات، وكذا المنصوري الذي أوضح الجوانب الفنية لعمل الأكاديمية.

وكان أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس قال في بداية الجلسة التي تأتي في دور انعقاد المجلس العادي الأول من فصله التشريعي العاشر، إنه ورد إلى المجلس في 14 يناير الماضي كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس المشروع في جلسته الرابعة الماضية إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وعقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض، وبناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادةً مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.

بعدها تلت العضوة شريفة موسى المازمي مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام في المجلس مشروع القانون، مستعرضة التعريفات والأهداف والاختصاص وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وعلى إثر نقاش موسع صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس المجلس أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس الموافق 20 فبراير الجاري، وستناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.