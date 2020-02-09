شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 90 منتسباً لدورة الإعداد المهني للمستجدين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، مؤخراً في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حفل تخريج الدورة ال 76للمستجدين، منتسبي الفرقة الأساسية للإعداد المهني والبالغ عددهم 90 منتسباً من كافة قطاعات وزارة الداخلية، والذي نظمته مدرسة الشرطة الاتحادية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية.
واستغرقت الدورة خمسة أشهر، حيث أكمل خريجوها متطلبات التدريب والتأهيل العلمي والميداني، وسخّر خلالها القائمون على إعداد هذه الكوكبة من هيئة تعليمية وتدريبية بقسم معهد الشرطة التابع للأكاديمية كل جهودهم وخبراتهم ووظفوا كافة طاقاتهم وخبراتهم، لوضعها في خدمة المنتسبين، وفقاً لأحدث البرامج والنظم الأمنية المعمول بها محلياً ودولياً.
حضر حفل التخريج القادة العامون للشرطة والمديرون العامون وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية وأولياء أمور الخريجين.
(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج 90 منتسباً لدورة الإعداد المهني للمستجدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.