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تخريج 90 منتسباً لدورة الإعداد المهني للمستجدين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، مؤخراً في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، حفل تخريج الدورة ال 76للمستجدين، منتسبي الفرقة الأساسية للإعداد المهني والبالغ عددهم 90 منتسباً من كافة قطاعات وزارة الداخلية، والذي نظمته مدرسة الشرطة الاتحادية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية.
واستغرقت الدورة خمسة أشهر، حيث أكمل خريجوها متطلبات التدريب والتأهيل العلمي والميداني، وسخّر خلالها القائمون على إعداد هذه الكوكبة من هيئة تعليمية وتدريبية بقسم معهد الشرطة التابع للأكاديمية كل جهودهم وخبراتهم ووظفوا كافة طاقاتهم وخبراتهم، لوضعها في خدمة المنتسبين، وفقاً لأحدث البرامج والنظم الأمنية المعمول بها محلياً ودولياً.
حضر حفل التخريج القادة العامون للشرطة والمديرون العامون وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية وأولياء أمور الخريجين.
(وام)

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