اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يمنع قواتًا حكومية من دخول عدن

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

منعت قوات "الحزام الأمني"، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم من الإمارات)، السبت، قواتًا تابعة للحكومة اليمنية من دخول مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوب)، وفق مصدر حكومي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المجلس الانتقالي ولا قيادة التحالف العسكري العربي في عدن، والممثلة بالجانب السعودي، المشرف على الأمور العسكرية والمدنية في المدينة.

وقال مصدر حكومي يمني للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن القوات التابعة للمجلس للانتقالي الجنوبي، في نقطة "العلم" بين محافظتي عدن وأبين، منعت قواتًا تابعة للحماية الرئاسية من دخول عدن".

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وأضاف المصدر أن "القوات الحكومية قدمت من أبين في طريقها إلى عدن، تنفيذًا لاتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودي، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق، في أعقاب اندلاع معارك بينهما العام الماضي، وينص على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.

وتنفي أبوظبي اتهامات، بعضها من مسؤولين يمنيين، بدعمها عسكريًا وماليًا لقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله، بزعم نهب الحكومات المتعاقبة لموارد الجنوب وتهميشه سياسيًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.