مؤمنة رئيساً للنادي الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية زكت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم السبت عبدالإله بن معتوق مؤمنة، لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي لمدة (4) أعوام مقبلة، مع أعضاء مجلس الإدارة المرشحين.

وعُقدت الجمعية العمومية بحضور (34) عضواً، وبإشراف اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

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