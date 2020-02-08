شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأحد.. أتربة وغبار وتدني للحرارة في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الجوف والحدود الشمالية والقصيم وأجزاء من الرياض، يوم غد الأحد، بمشيئة الله.
وتضمنت توقعات الأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب وغرب المملكة.
أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة في وادي الدواسر 31 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة في تبوك وطريف 2 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشارت الأرصاد إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الأحد.. أتربة وغبار وتدني للحرارة في عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.