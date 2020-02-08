شركة نفيديا تطلق خدمة بث الألعاب Geforce Now الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة نفيديا خدمة بث الألعاب Geforce Now الجديدة لسحب البساط من تحت أقدام الخدمات المنافسة من الشركات العالمية الأخرى مثل غوغل، وسوني، ومايكروسوفت.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن خدمتها تعتمد على هاردوير فائق الأداء في مراكزها للحوسبة، وأن المستخدم لم يعد يحتاج ترقية أجهزة الألعاب بالهاردوير الجديد، بل يمكن استعمال أجهزة بسيطة نسبياً مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام أندرويد أو أجهزة اللاب توب والحواسيب المكتبية أو أجهزة ألعاب نفيديا Shield، لبث صورة اللعبة من مراكز الحوسبة إلى الشاشات في المنزل، لتشغيل اللعبة على حاسوب افتراضي في مركز الحوسبة.

وتوفر خدمة البث الجديدة إمكانية الاختيار بين نموذجين للوصول، الأول مجاني والثاني بمقابل، ويمكن لعشاق الألعاب من أصحاب النموذج المجاني الاستمتاع بالألعاب ساعة واحدة على الأكثر في الجلسة الواحدة، قبلم بدء جلسة لعب جديدة.

أما أصحاب الاشتراكات المدفوعة، فيمكهم اللعب 6 ساعات متواصلة، علاوة على ميزة الوصول السريع إلى خوادم الشركة.

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ومن خلال الخدمة الجديدة يُمكن استدعاء مكتبات الألعاب الشخصية جزئياً من الشركات الأخرى مثل Steam و Uplay و Battle.net و Epic، ودعم حوالي 1000 لعبة أخرى، إلا أنه على المستخدم تثبيت اللعبة في الحاسوب الافتراضي عبر خدمة نفيديا السحابية قبل اللعب، ولا توفر شركة نفيديا متجراً خاصاً لبيع الألعاب.

وفي مراكز الحوسبة تستعمل بطاقات الرسوميات مع معمارية نفيديا Turing، فيستفيد اللاعبون من تقنية تتبع الأشعة Raytracing مع عرض أشعة الضوء بصورة واقعية، وتُشغل الألعاب بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز.

وليتمكن المستخدم من عرض صورة الفيديو دون تأخير أو تشويش، تنصح نفيديا بألا تقل سرعة اتصال الإنترنت عن 15 ميغابت في الثانية، لعرض الصورة بثبات بدقة 1280 x 720 بيكسل بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وعند الرغبة في عرض الصور بتقنية الدقة الفائقة الكاملة 1920×x 1080 بيكسل، يتطلب الأمر سرعة اتصال بالإنترنت تبلغ 25 ميغابت في الثانية.

ومن الأفضل أن يكون الاتصال بجهاز الراوتر عن طريق كابل شبكة أو شبكة WLAN لاسلكية بواسطة نطاق موجي نشط 5 جيجاهرتز، ومن المقرر إطلاق ألعاب بدقة 4K وبمعدل أعلى لتنشيط الصورة في وقت لاحق من العام الجاري، على الأرجح في الربع الثاني من 2020.

وأعلنت شركة نفيديا أن قيمة الاشتراك الشهري 4.99 دولارات أمريكية في أول 3 أشهر للمستخدمين الأوائل Founders Edition، ولكنها لم تحدد القيمة اللاحقة للاشتراك في خدمة بث الألعاب Geforce Now الجديدة.