دراسة:الأجسام الدهنية تساعد علي التمثيل الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الأجسام الدهنية لها دور مفاجئ لم يكن معروفا من قبل في التحكم في نشاط الجينات وعملية التمثيل الغذائي فى الجسم.. وأنها تمنع الخلايا من تنشيط الجينات المشاركة في تمثيل السكر.



قال "توبياس والتر"، الباحث في "معهد هوارد الطبى" :" لسنوات عديدة ظل الاعتقاد بأن الدهون المخزنة

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في الخلايا لا تلعب دورًا في آلية التمثيل الغذائي فى الجسم".

تمكنت الدراسة من إسقاط تلك الفكرة، حيث تلعب الأجسام الدهنية دورًا كمنظم رئيسي فى عملية التمثيل الغذائى المعقدة .

يمكن أن يساعد إدراك جميع الروابط الموجودة فى سلسلة الأجسام الدهنية الباحثين فى فهم أصول الأمراض مثل تصلب الشرايين وأمراض الكبد الدهني أو مقاومة الإنسولين.

تستخدم الخلايا الدهنية، وهو نوع من الجزىء الدهني، لتخزين الطاقة.. وقد لاحظ العلماء أن الأجسام الدهنية تتفاعل مع الجزيئات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي، ولكن الصورة لا تزال غير مكتملة، وبحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث الطبية.