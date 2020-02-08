شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعلن بدء رسم الخرائط لتنفيذ خطة ترامب للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وذلك بموجب "خطة ترامب للسلام" التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى.

وقال نتنياهو خلال الخطاب الانتخابى لنشطاء حزب الليكود، بحسب موقع "عرب 48"، الذى أقيم فى مستوطنة "معاليه أدوميم": "نحن بصدد رسم خريطة للأراضى التى ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل".

وواصل نتنياهو التحريض على الشعب الفلسطيني، وأضاف فى خطابه "يحاول أعداؤنا إخراجنا من وطننا، لقد ناضلت طوال 11 عاما فى مسيرة الضغوطات من الداخل والخارج، التى هدفت إحداث انتكاسات واقتلاع وإخلاء".

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وتابع نتنياهو "كل شيء يبدأ من أرض الوطن، من دون وطن ليس لدينا وجود، ومندون الوطن، نحن مشتتون. هذه هى هويتنا وهذا هو تراثنا. سنبقى هنا إلى الأبد".

وأعلن نتنياهو إننا "فى أوج التحضير ورسم خريطة للأراضي التى ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل، هذا 800 كيلومتر من المنطقة الحدودية".

وأوضح نتنياهو فى خطابه أن بلاده ستحظى بدعم الإدارة الأمريكية لفرض السيادة الإسرائيلية والضم على أجزاء من الضفة، سواء قبلت أو امتنعت السلطة الفلسطينية التعامل مع "خطة ترامب للسلام".

ولفت إلى أن الخرائط التى تم تحضيرها بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل ضم جميع المناطق فى غور الأردن وشمالى البحر الميت وجميع المستوطنات فى الضفة الغربية، مؤكدا بأنه على ثقة بأن الرئيس ترامب سيدفع وسيدعم ذلك.