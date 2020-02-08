"الإغاثة التركية" توزع 14 طنا من المساعدات على أسر سورية نازحة

هطاي (تركيا) / جيم كنجو / الخليج 365

وزعت "هيئة الإغاثة التركية" (İHH)، السبت، 14 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الأسر السورية التي اضطرت للنزوح باتجاه الحدود التركية بسبب الهجمات المتواصلة على إدلب من قبل قوات النظام وحلفائه.

وقال المسؤول الإعلامي لمكتب الهيئة في سوريا، سليم طوسون، عبر بيان، إن الجهود مستمرة على قدم وساق لبناء منازل مؤقتة للأسر السورية في ريفي حلب وإدلب.

وأضاف أن 300 منزل جرى تسليمهم للأسر النازحة حتى الآن، فيما يتواصل العمل من أجل إنشاء 10 آلاف منزل آخرى ضمن المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن الأسر النازحة بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة، وأن الهيئة وزعت 14 طنا من المساعدات،اليوم، على الأسر السورية التي اضطرت للنزوح باتجاه الحدود التركية بسبب هجمات قوات النظام وحلفائه.

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ووفق جمعية "منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري"، نزح نحو 90 ألف مدني، خلال الأيام الأربعة الماضية، من "منطقة خفض التصعيد" شمالي سوريا، جراء هجمات قوات النظام وحلفائه.

وحسب معلومات حصل عليها مراسل الخليج 365 من الجمعية، فإن نزوح المدنيين يتواصل من مركز مدينة إدلب ومدن أريحا وسراقب ومنطقة جبل الزاوية وريفي حلب الغربي والجنوبي.

فيما بلغ عدد النازحين من ريفي إدلب وحلب باتجاه الحدود مع تركيا مليون و677 ألفا منذ بداية 2019.

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