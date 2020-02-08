وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود السورية

غازي عنتاب/ الخليج 365
وصلت إلى ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، السبت، قافلة من العربات تحمل على متنها تعزيزات عسكرية جديدة للجيش المنتشر على الحدود مع سوريا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن التعزيزات العسكرية الجديدة تشمل ناقلات جنود مدرعة، إضافة إلى العديد من المعدات العسكرية المختلفة.
وأضاف أن القافلة بعد وصولها بفترة إلى قضاء إصلاحية بالولاية، انتقلت تحت الحراسة الأمنية، إلى ولاية هطاي على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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