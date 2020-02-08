الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

غازي عنتاب- هطاي/ الخليج 365

أرسل الجيش التركي السبت دفعة تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر أمنية بأن قافلة التعزيزات مكونة من مدافع، ودبابات، ومعدات عسكرية وصلت إلى قضاء "اصلاحية" التابع لولاية غازي عنتاب الحدودية.

وأضاف أن القافلة توجهت نحو الوحدات المتمركزة في ولاية هطاي على الحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية.

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وفي السياق نفسه، وصلت تعزيزات عسكرية تركية أخرى إلى ولاية هطاي (جنوب)، وتضمنت قوات كوماندوز وحاملة جنود مدرعة.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر عسكرية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات من مختلف الولايات التركية إلى وحداته المنشترة على الحدود مع سوريا.

وأوضح أن القافلة تتألف من 5 حافلات إلى جانب شاحنات محملة بالمدرعات، وصلت مدينة ريحانلي بولاية هطاي، ثم توجهت إلى الوحدات التركية على الحدود التركية السورية.

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