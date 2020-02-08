"الصحة العالمية": تدخين السجائر يقتل أكثر من 8 ملايين سنويا

أنقرة/ الخليج 365

تتسبب الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا، بينما يموت نصف مدمني مختلف أنواع التبغ جراء عادة التدخين.

وبحسب معلومات استقاها مراسل الخليج 365 من معطيات منظمة الصحة العالمية، تتصدر جمهورية كيريباتي دول العالم في نسبة الإدمان على تدخين السجائر بين مواطنيها.

وتبلغ نسبة المدخنين في البلد، البالغ عدد سكانه 116 ألف، 52.4 بالمئة، وتؤدي الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر فيه إلى وفاة 200 شخص يوميا.

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وتأتي جمهورية ناؤُورُو ثانيا، بنسبة 47.50 بالمئة، تليها صربيا بـ 41.65 بالمئة، وروسيا بـ40.90 بالمئة، والأردن بـ40.45 بالمئة، وإندونيسيا بـ39.90 بالمئة، بينما تحتل تركيا المركز الـ 40 عالميا بـ 25.95 بالمئة.

كما تُظهر المعلومات، أن عدد المدخنين حول العالم، يبلغ مليار و100 مليون شخص، 80 بالمئة منهم في الدول القليلة والمتوسطة الدخل.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل منذ عام 1987، بـ"اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين"، في 9 فبراير/شباط من كل عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.