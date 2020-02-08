والدة الزميلة ” هياء الشهري ” إلى رحمة الله

الخليج - سلمى الشهراني انتقلت إ لى رحمة الله تعالى والدة الأستاذة هياء الشهري بعد معانة مع المرض . منسوبي “صحيفة الخليج الالكترونية” يتقدمون بخالص تعازيهم ومواساتهم لكافة أسرتها ، سائلين الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

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