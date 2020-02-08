والد الزميلة ” الغامدي ” إلى رحمة الله

الخليج - سلمى الشهراني انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الأستاذة سهير أحمد حنتوش الغامدي مساعدة مدير مركز نفع للأعمال التطوعية بتعليم عسير . منسوبو الصحيفة يتقدمون بخالص تعازيهم ومواساتهم لكافة أسرته ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون

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