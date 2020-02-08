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إيران تعترف بتعرضها لهجوم إلكتروني قطع خدمة الإنترنت

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أقرت إيران اليوم (السبت) بتعرضها لهجوم إلكتروني، أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتًا، من دون تحديد مصدر الهجوم، فيما يعد اعترافًا صريحًا بكذب ادعاءاتها بامتلاك أنظمة سيبرانية قوية وفعّالة.

ووفقًا لما أورد “روسيا اليوم”، أفاد عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية سجاد بنابي، عبر حسابه في “تويتر” بأنه عند الساعة 11:44 واجهت إيران خللاً في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب هجوم إلكتروني.

وأضاف أنه بعد تدخل العاملين في أمن المعلومات في شركة الاتصالات عادت خدمة الإنترنت إلى حالتها العادية.

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