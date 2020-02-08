الصحة : لم نسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الصحة اليوم السبت أنها لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس ‎كورونا الجديد داخل السعودية، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى السعودية.

وأوضحت “الوزارة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنها فحصت منذ ظهور الفيروس 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، كما تم فحص 1415 من الرحلات الجوية غير المباشرة من الصين.