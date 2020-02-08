شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اختراق حسابي فيسبوك وماسنجر على تويتر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة تويتر تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق.
وأوضح متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.
وتابع “فور علمنا بهذه المسِألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما”.
وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس ما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر الحساب.
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