جوجل تثير الجدل قبل إعلان سلسلة هواتف سامسونج الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365

نشرت شركة "جوجل" الأمريكية، المزيد من التكهنات، بشأن حفل إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، "جلاكسي إس 20" وجلاكسي زد فليب" الجديد القابل للطي.



وغرد الحساب الرسمي لنظام التشغيل "أندرويد"، على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، بتغريدة تضم كلمة "Galaxy" صويخرج من حرف "A" كلمة "Android"، بينما يخرج من حرف "N" في الكلمة الأخيرة كلمة "Galaxy".

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وقال الحساب مع التغريدة، إن "شيئا مثيرا" أصبح على مقربة من الظهور، خلال حفل "Unpacked"، وهو الذي تعلن "سامسونج" فيه عن أحدث هواتفها الذكية.

ويتكهن موقع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن شركة "جوجل" تريد إظهار واجهة أندرويد المحسنة للهواتف القابلة للطي "غلاكسي زد فليب".

وكانت شركة "جوجل" أعلنت بالفعل أن نظام "أندرويد 10" يحظى بدعم الأجهزة القابلة للطي، ويوفر أدوات لمطوري التطبيقات لتصور كيف ستبدو تطبيقاتهم على مختلف الأجهزة القابلة للطي، بما في ذلك الهواتف الصدفية القابلة للطي، مثل "جلاكسي زد فليب" القادم.

أيضا من بين الإجابات على مفاجأة "جوجل" خلال حفل "سامسونج"، هو أن هواتف "جلاكسي" الجديدة ستحصل على دعم "جوجل ديو" الأصلي لمحادثات الفيديو، خاصة وأن تقارير سابقة من كوريا الجنوبية، أشارت إلى أن شركة "سامسونج" تعمل على تنسيق جديد لمحادثات الفيديو للهواتف الذكية.