أنقرة تهدد بـ"رد قاس" على أي هجوم يستهدف نقاطها بإدلب

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ونقلت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها سترد "بشكل قاس" على أي هجوم جديد يستهدف نقاط المراقبة في محافظة إدلب، مشيرة إلى أن النقاط هناك تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها.
وذكرت الوكالة في وقت مبكر السبت، أن الجيش التركي عززّ نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.
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وأشارت إلى أن الناقلات القادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، وصلت قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي البلاد.
وأوضحت أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهت نحو نقاط المراقبة في إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة.
جدير بالذكر أن الجيش التركي يمتلك 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
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تركيا ترسل تعزيزات إلى منطقة إدلب السورية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.