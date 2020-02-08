الكويت تناشد مواطنيها تأجيل سفرهم إلى سنغافورة بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في سنغافورة إلى 33 حالة.

وجاءت المناشدة بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب للدرجة البرتقالية، على إثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة.

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وقالت السفارة في بيان إن هذه المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة، بعد إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا، من بينهم 10 أشخاص لم يزوروا الصين.

ودعت المواطنين الراغبين في السفر إلى التريث حتى تهدأ الأوضاع، فيما طالبت الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية، والاتصال عند وجود أي حالة طارئة على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة.

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