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الكويت تناشد مواطنيها تأجيل سفرهم إلى سنغافورة بسبب كورونا

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الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في سنغافورة إلى 33 حالة. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في سنغافورة إلى 33 حالة. ناشدت سفارة الكويت لدى سنغافورة، السبت، المواطنين الراغبين في السفر إلى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم، إلى هذا البلد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاءت المناشدة بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب للدرجة البرتقالية، على إثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 33 حالة.

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وقالت السفارة في بيان إن هذه المرة الأولى التي ترفع فيها وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 سنة، بعد إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا، من بينهم 10 أشخاص لم يزوروا الصين.

ودعت المواطنين الراغبين في السفر إلى التريث حتى تهدأ الأوضاع، فيما طالبت الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

وشددت السفارة على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها، وتجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية، والاتصال عند وجود أي حالة طارئة على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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