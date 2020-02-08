شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين فى انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى فى منطقة بغداد الجديدة شرقى العاصمة.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، قرب مقهى شعبى ضمن منطقة بغداد الجديدة مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمنى نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الأمنية على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.