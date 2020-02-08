شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: نسعى لإيجاد حلول للصراعات بإفريقيا.. وتفعيل دور القارة لتسوية أزمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الوزارة تتابع تدخلات تركيا في ليبيا متابعة حثيثة، مضيفًا : "رصدنا التزايد في عدم الارتياح والاعتراض من قبل الشركاء الأوروبيين لهذه الممارسات باعتبارها تعقد الموقف في الساحة الليبية".

وأضاف وزير الخارجية، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن "التوظيف لعناصر إرهابية في ليبيا أصبح واقعًا ومعترف به من كافة الأطراف، وخرق واضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، مشيرًا إلى تواجد اعتراض وامتعاض دولي لهذه السياسات.

وعن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أوضح أن الرئاسة المصرية مقدرة للجهد المبذول من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار رعاية أهداف الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام وتحقيق التنمية، مستطردًا:" نسعى لإيجاد حلول للصراحاعات داخل القارة السمراء، وتفعيل الدور الإفريقيى فى تسوية الازمة الليبية".

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وأضاف أن الرئيس عمل على الدفع بجهود الارتقاء بالبنية الأساسية، ودخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، واستمرار المشاورات لبدء تنفيذها.

وأشار وزير الخارجية إلى الزيارات التي قام بها الرئيس، في ضوء رئاسته للاتحاد، واستقباله للأشقاء الأفارقة من أجل إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم والتمثيل لأهداف القارة في كل الفعاليات الدولية سواء كانت سياسية أو اقتصادية.