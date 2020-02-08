دراسة: السكري من النوع الثاني يصيب الجسم بمضاعفات خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يعتبر داء السكري من النوع الثاني حالة مزمنة تؤثر على الطريقة التي يستقبل بها الجسم السكر "الجلوكوز"، الذي يعد مَصدرا مهما للطاقة.



وكشفت دراسات عديدة أن ٦ من كل ١٠ أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض ولا يدركون أنهم مصابون بالمرض الذي يصيب الجسم بمضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلف القلب والعينين والقدمين والكلى.

ونقلت صحيفة "صن" عن وزارة الصحة البريطانية ٦ أعراض تكشف الإصابة بالسكري من النوع الثاني يجب الانتباه لها، نستعرضها فيما يلي..

1- التبول أكثر من المعتاد

الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد تعد علامة شائعة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، لأنه بعد فترة طويلة يضعف البنكرياس الذي ينتج الأنسولين الذي يتخلص من السكر الزائد في الدم فينتقل إلى البول في محاولة لإفرازه من الجسم.

2- الشعور بالعطش طوال الوقت

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، حيث قد يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الماء، مما يشعر المريض بالعطش المستمر.

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3- الركود والتعب

يقول العديد من المصابين بداء السكري إنهم يشعرون بالتعب أو السكون في بعض الأحيان، وهناك سببان شائعان للإرهاق أو الخمول وهو أن لديهم مستويات عالية جدًا أو منخفضة جدًا من سكر الدم. وفي كلتا الحالتين، فإن التعب هو نتيجة لخلل في التوازن بين مستوى السكر في الدم لدى الفرد وكمية أو فعالية الدورة الدموية للأنسولين.

4- فقدان الوزن

انخفاض وزن الجسم بشكل مبالغ فيه يمكن أن يكون علامة تحذير لمرض السكري، حيث يمنع الأنسولين غير الكافي الجسم من نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة، فيبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض في الوزن الكلي للجسم.

5- الجروح تستغرق وقتا أطول للشفاء

تشير الجروح أو القروح التي تستغرق أكثر من بضعة أسابيع للشفاء إلى مرض السكري، حيث تؤثر المستويات العالية من السكر في الدم الناجم عن مرض السكري على الأعصاب وتؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، مما يجعل من الصعب على الدم، اللازم لإصلاح الجلد، الوصول إلى مناطق الجسم المتضررة من القروح أو الجروح.

6- عدم وضوح الرؤية

يؤكد الخبراء أن السكري من النوع الثاني يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين من عمر ٢٠ إلى ٧٤ عامًا، حيث يؤدي إلى تغيير الدم بالأوعية الدموية في شبكية العين.