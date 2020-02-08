موتورولا تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Moto G Stylus و Moto G8 Power

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

الخليج 365

قامت شركة موتورولا للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، وهما Moto G Stylus و Moto G8 Power.

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وكلا الهاتفان سيصلان مع مواصفات تقنية متوسطة وبأسعار جذابة إلى السوق، وبالنسبة للمواصفات التقنية لكلا الهاتفين كالتالي:

Moto G Stylus شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665 ذاكرة عشوائية بحجم 4GB ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو مستشعر بصمات الأصابع في الخلف بطارية بسعة 4000mAh منفذين للشريحة SIM السعر : 299 دولار أمريكي موعد الإطلاق : في هذا الربيع

Moto G8 Power شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 665 ذاكرة عشوائية بحجم 4GB ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو مستشعر بصمات الأصابع في الخلف بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W منفذين للشريحة SIM السعر : 249 دولار أمريكي موعد الإطلاق : في هذا الربيع