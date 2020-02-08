اكسبو دبي يوقّع اتفاقيتين أمنيتين

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ابوظبي: شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي توقيع اتفاقيتين بين "إكسبو 2020" وكل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وتهدف الاتفاقيتان إلى "تعزيز التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة استعداداً لاستقبال الحدث الأعرق والأكبر من نوعه عالمياً في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، وفقا لبيان نشرته وكالة أنباء الإمارات السبت.

ودعا المسؤولان "مجتمع الإمارات بصورة عامة، والجهات الحكومية بصفة خاصة، للاستفادة من هذا الحدث الضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي لمدة ستة أشهر كاملة، كمنصة تخدم في صُنع مستقبل دولتنا والمنطقة والعالم من حولنا بحلول وأفكار مبدعة".

وأعرب عن "تقديرهما لمستوى الوعي لدى الجهات الحكومية التي وضعت برامج تحفيزية متعددة لإتاحة فرص للعاملين فيها ولعائلاتهم للاستفادة من هذه التجربة التعليمية والتثقيفية والإبداعية التي ستشهد مشاركة وفود ما يقرب من 200 دولة تحت سقف واحد على أرض الإمارات".

وللمرة الاولى، سينظم المكتب الدولي للمعارض ومقره باريس أكبر معرض في العالم في دولة عربية.