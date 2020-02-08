دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ما الذي قد يدفعك لشراء هاتف آيفون جديد إن كان هاتفك الحالي يفي بالغرض؟ إنه الأداء، وهذا ما قامت به آبل فعلاً حيث عملت على إبطاء أداء هواتف آيفون القديمة لدفع أصحابها لشراء هواتف أحدث، وهو ما تسبب لها بغرامة مالية من السلطات الفرنسية.

تعرف هذه الطريقة بـ الخنق ولم تحذر آبل مستخدميها من إجراءاتها وهو ما دفع الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال الفرنسية والمسؤولة عن مراقبة المنافسة وحالات الاحتيال على اتهام آبل بأنها لم تبلغ مستخدميها الذين يعملون على هواتف آيفون 6 و 7 و SE بنسخة iOS تحمل الرقم 10.2.1 أو 11.2، لم تبلغهم بتأثيرها على أداء الجهاز.

كانت شركة Geekbench لمراقبة أداء الأجهزة قد كشفت قبل ثلاثة أعوام أن آبل تقوم عن قصد وبواسطة خصائص إدارة الطاقة بتخفيف أداء هواتف آيفون، وهو ما اعترفت به آبل فعلاً، لكنها قالت أن السبب يكون لمنع إطفاء آيفون بشكل غير متوقع بسبب تراجع أداء البطارية.

Advertisements

حجة آبل لها جانب منطقي أنه يمكن استعادة أداء الهاتف عبر تغيير بطاريته، لكنها لم تخبر مستخدميها بذلك وهو ما دفعهم للاعتقاد أن الهاتف أصبح سيء الأداء وبحاجة للاستبدال بالكامل.

وحالياً توفر آبل إفصاح أفضل عن صحة البطارية في تحديثات iOS وذلك لمنع وقوعها ضحية قضايا مشابهة ودفع غرامات مالية أكبر مستقبلاً.

التدوينة غرامة 27 مليون دولار على آبل لإبطاء آيفون عن قصد ظهرت أولاً على عالم التقنية.