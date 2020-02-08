رتل تركي هو الأضخم للقوات التركية يدخل الأراضي السورية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مدرعات تركية تدخل محافظة إدلب (أرشيفية)

وقدرت المصادر الرتل التركي بأكثر من 300 ألية عسكرية، يحتوي على عشرات الدبابات والمدافع الثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستي.

وأشارت إلى أن الرتل العسكري التركي دخل الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا شمال إدلب.

ويتوقع بحسب مصادر عسكرية أن يتوجه الرتل العسكري لإنشاء ثلاث نقاط عسكرية جديدة في ريف إدلب في معسكر الطلائع بالقرب من بلدة المسطومة الواقعة على طريق (مدينة إدلب أريحا) , بينما سيتمّ إنشاء نقطتين عسكريتين في أماكن أخرى في ريف إدلب .

شاهد أيضًا

تركيا ترسل تعزيزات إلى منطقة إدلب السورية

فيديو من AFP

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تزايد المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا المستجد تفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجدّ في الصين الخميس مع ارتفاع حصيلته إلى 636 وفاة. AFP

مقتل 17 مدنيا في غارات على شمال غرب سوريا (المرصد) قتل 17 مدنيا، بينهم أطفال، الخميس في ضربات للنظام السوري أو حليفته روسيا استهدفت مناطق عدة في شمال غرب سوريا يسيطر عليها الجهاديون، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. AFP

غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الخميس غارات عدة على مواقع معظمها لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفتي هاون وبالونات حارقة من القطاع في اتجاه إسرائيل. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO تخطي الإعلان تركيا ترسل تعزيزات إلى منطقة إدلب السورية AFP مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

أخبار ذات صلة

وتشهد محافظة إدلب منذ أيام دخول عشرات الأرتال العسكرية للجيش التركي والمزودة بالدبابات والمدافع وأعداد كبيرة من الجنود المشاة وينتشر في محيط محافظة إدلب وعلى الطرق الدولية m4 و m5 بالقرب من مدينة سراقب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أمهل القوات السورية الموجودة في محيط نقاط المراقبة التركية إلى نهاية فبراير، من أجل الانسحاب.

وقال أردوغان، الأربعاء: "خلال مكالمتي مع الرئيس الروسي أخبرته أن على القوات السورية أن تنسحب إلى الحدود المتفق عليها في سوتشي حول إدلب. أي خلف نقاط مراقبتنا".

خلاف تركي روسي

ويخشى مراقبون أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في المنطقة.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا ستقوم بكل ما يلزم لوقف المأساة الإنسانية في إدلب، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، الخميس، إن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، وبدأت في "تمشيطها" وإزالة الألغام منها.

أخبار ذات صلة