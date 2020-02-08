أنور قرقاش: الاحتفال الوطنى بالقوات المسلحة تكريم مستحق من وطن الوفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الاحتفال الوطني بمشاركة القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، تكريم مستحق من وطن الوفاء لابنائه، قائلا:" احتفاء الامارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وسامُ عرفان من شعب عظيم وقيادة جليلة".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر تويتر :"الاحتفال الوطني بمشاركة قواتنا المسلحة تكريم مستحق من وطن الوفاء لأبنائه، احتفاء الامارات بصقورها المخلصين وتقديرها تضحياتهم وأداءهم الرجولي وسامُ عرفان من شعب عظيم وقيادة جليلة، أنتم درعُنا ورمحُنا وجيش الكرامة والشهامة. نفخر بكم ونسمو".



أنور قرقاش

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وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أكد أن الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات التحالف العربى في اليمن، ساهموا في مهمة إعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة، كما ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفاد منها ملايين الأسر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم السبت: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا اخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

ومن جهته وجه الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى تحية للجنود الإماراتيين المشاركين فى ما وصفها بالمهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن، مؤكدا أن الإمارات ستحتفى بهم وبمجهوداتهم غدا الأحد.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفى غدا بمشاركتهم فى المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمى وأخرى تبنى، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق فى صيانة أمن منطقتنا واستقراره".