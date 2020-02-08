شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: عدد من الدول عبرت عن رغبتها فى مساعدتنا أقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل مكتب الرئيس اللبنانى ميشال عون، قوله اليوم السبت إن عددا من الدول، فى مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها فى مساعدة لبنان.

وأضاف أن عون قال خلال مقابلة مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون هنأه فى اتصال هاتفى بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان "مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة" فى لبنان.

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واعتمدت حكومة لبنان يوم الخميس خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.